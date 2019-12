Kim Jong-un erkent dat Noord-Korea in economische malaise zit, richt pijlen op defensie en buitenlandse politiek TT

30 december 2019

07u24

Bron: ANP, Belga

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un heeft de belangrijkste leiders van het land gewaarschuwd voor de "moeilijke economische situatie" en roept op noodmaatregelen te nemen om de situatie te verhelpen. Ook wil Kim dat Noord-Korea meer gaat investeren in het leger, de wapenindustrie en de buitenlandse politiek, zei hij volgens staatsmedium KCNA gisteren tijdens een partijtop . De partijtop werd zaterdag vrij plotseling aangekondigd.

"We moeten positieve en offensieve maatregelen nemen om de soevereiniteit en veiligheid van ons land volledig te waarborgen", aldus Kim volgens KCNA. De leider sprak verder nog over andere politieke zaken zoals de economie, het onderwijs, het milieu en dus ook de economie en industrie in het land. Zo presenteerde hij een pakket aan maatregelen om de Noord-Koreaanse industrie er weer bovenop te helpen. Volgens Kim bevindt zijn land zich op een kantelpunt en moeten de lokale leiders “zeer dringend de moeilijke situatie corrigeren waar de belangrijkste industriële en economische sectoren in zitten”.

Noord-Korea publiceert nooit officiële economische cijfers, maar dat het land er niet gunstig voor staat, is duidelijk. Volgens de Zuid-Koreaanse nationale bank is de groei van de Noord-Koreaanse economie vorig jaar met 4,1 procent afgezwakt, de zwaarste inlevering in minstens twintig jaar.

Noord-Korea wil dat de Verenigde Staten voor het einde van 2019, morgen dus, toenadering zoeken in het nucleaire overleg, anders staat het niet meer open voor verdere onderhandelingen.

Vorige week dreigde Noord-Korea dat ze de Verenigde Staten een “kerstcadeau” zouden geven als de VS blijft weigeren sancties op te heffen. Wat dat “kerstcadeau” juist is, is onduidelijk, maar het Zuid-Koreaans persbureau Yonhap vreest dat de Noord-Koreanen weer een intercontinentale ballistische raket lanceren. Het Witte Huis dreigde gisteren dat het indien nodig “andere middelen” dan diplomatie zal inzetten als respons.