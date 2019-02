Kim Jong-un en Trump schudden elkaar nogmaals de hand voor diner in Hanoi AW

27 februari 2019

12u20 0 De Amerikaanse president Donald Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un zullen vandaag samen dineren. De tweede topontmoeting gaat ditmaal door in de hoofdstad van Vietnam, en de inzet van het tweedaagse overleg is de nucleaire ontwapening van Noord-Korea. Daarover praatten de twee leiders een eerste keer op de top in Signapore, maar toen werden er geen concrete afspraken gemaakt. De VS hopen dat dat nu wel zal gebeuren.

Voordat de twee leiders samen konden dineren, stonden ze de pers in Vietnam even te woord. Dat ging gepaard met tal van fotografen, camera’s en tolken. Trump loofde het succes van de eerste topontmoeting tussen de VS en Noord-Korea. “We hebben een goede relatie”, zo besloot hij.