Kim Jong-un en Trump schudden elkaar de hand tijdens topontmoeting in Vietnam AW TTR

27 februari 2019

12u20

Bron: Belga, anp 4 De Amerikaanse president Donald Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un schuiven vandaag samen aan tafel voor een diner. Het etentje is een onderdeel van de tweede topontmoeting die ditmaal doorgaat in de hoofdstad van Vietnam. De inzet van het tweedaagse overleg is de nucleaire ontwapening van Noord-Korea.

In een korte verklaring deelde Trump mee dat hij uitkijkt naar “een erg succesvolle top” met Kim. Hij benadrukte ook dat de onderlinge relatie tussen de twee leiders “erg goed is”. Verder stelde de Amerikaanse president dat hij voor Noord-Korea een “enorm economisch potentieel” ziet. Kim Jong-un keek toe en glimlachte bescheiden. “We zijn erin geslaagd alle obstakels te overwinnen. En nu zijn we hier”, zo reageerde Kim.



Daarna vertrokken de twee leiders alweer. Op de planning stond nog een ontmoeting “onder vier ogen”, gevolgd door het “werkdiner” in het gezelschap van hun onderhandelaars. De officiële gesprekken zijn morgen gepland.

Kernwapenprogramma

Acht maanden geleden ontmoetten Trump en Kim elkaar voor het eerst. En hoewel de Amerikaanse president spreekt van een succesvolle eerste ontmoeting in juni 2018, gebeurde er bitter weinig sinds het overleg acht maanden geleden in Singapore. Integendeel, Noord-Korea zou gewoon verder werken aan zijn nucleaire programma.

Bij deze ontmoeting zal Trump aan Kim vragen om zijn kernwapenprogramma stop te zetten. Die laatste zal proberen om de economische sancties van de VS tegen Noord-Korea op te heffen. Verder zouden ze het ook hebben over een nieuwe veiligheidsarchitectuur.

Het hotel waar de twee leiders dineren en over kernwapens praten, het Sofitel Legend Metropole, is tijdens de Franse koloniale tijd in 1901 geopend als Grand Hotel Métropole. Het heeft een stroom aan beroemdheden te gast gehad onder wie Charlie Chaplin die er in 1936 een huwelijksreis doorbracht.

Bekijk ook: