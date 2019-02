Kim Jong-un en Trump aangekomen in Vietnam LVA HA TTR Daimy Van den Eede

26 februari 2019

04u34

Bron: ANP, AD, Belga, AP 0 De Amerikaanse president Donald Trump is aangekomen in Vietnam. Hij houdt daar zijn tweede top met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un, die eerder al per trein arriveerde. Het vliegtuig van de Amerikaanse president, Air Force One, landde op Noi Bai International Airport in Hanoi om 20.54 lokale tijd (14.54 onze tijd) na een vlucht van twintig uur met tussenstops in Groot-Brittannië en Qatar om bij te tanken.

Na een reis van drie dagen door China in zijn groen-gele gepantserde trein, een tocht van 4.500 kilometer, arriveerde Kim vanochtend lokale tijd in het grensstation van Dong Dang in Vietnam. De Noord-Koreaanse leider werd er hartelijk begroet door onder meer Vo Van Thuong, secretaris van het Centraal Comité van de Vietnamese communistische partij.



De overblijvende 170 kilometer naar Hanoi legde Kim af in een kogelvrije Mercedes-limousine. In het konvooi was minstens één pantserwagen met een machinegeweer te zien. Even voor 11 uur plaatselijke tijd (5 uur Belgische tijd) arriveerde Kim in het luxe hotel Melia, in hartje Hanoi. In de straten rondom het hotel was een grote massa samengestroomd, om het konvooi te zien voorbijkomen.

Kim verliet later zijn luxehotel om een bezoek aan de ambassade van zijn land te brengen. Toen hij uit zijn limousine stapte om het gebouw binnen te gaan, was hij vergezeld van onder meer zijn zuster Kim Yo-jong.

Kim Jong-un heeft morgen en donderdag een ontmoeting met zijn Amerikaanse evenknie Donald Trump in Vietnam. Trump is met de presidentiële Boeing Air Force One nog onderweg naar het Aziatische schiereiland en zal vanavond plaatselijke tijd aankomen.



De komende twee dagen ontmoeten beide wereldleiders elkaar voor nucleair topoverleg. De Amerikanen verwachten dat Noord-Korea denuclearisatie doorzet, terwijl de Koreanen willen dat de internationale sancties worden opgeheven.

Volgens woordvoerster Sarah Sanders van het Witte Huis zal Donald Trump Kim morgenavond kort en “onder vier ogen” zien, waarna een werkdiner volgt. De officiële gesprekken staan voor donderdag op het programma.

Op hun eerste top, in Singapore, beklemtoonde Kim in juni bereid te zijn, zijn kernarsenaal compleet af te bouwen. Maar over hoe dat moet gebeuren, maakten de twee geen afspraken, net als over de tegenprestatie vanwege Washington. Trump benadrukte zondag nog dat hij Noord-Korea niet wil opjagen. Hij zei het vooral belangrijker te vinden dat het stalinistisch bestuurde land geen wapentesten uitvoert. “Ik wil niemand opjagen. Ik wil gewoon geen testen. Als er geen testen plaatsvinden, zijn we blij”, zei de Amerikaanse president.

Kim is de eerste Noord-Koreaanse leider die Vietnam bezoekt sinds 1964, toen zijn grootvader Kim Il-sung in het land was.