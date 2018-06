Kim Jong-un doet avondwandeling in Singapore en wordt er toegejuicht als popster SVM

11 juni 2018

17u46

Bron: Belga 3 Kim Jong-un koppelt het nuttige aan het aangename tijdens zijn verblijf in Singapore. De Noord-Koreaanse leider maakte er vanavond -met politie-escorte- een avondwandeling langs de belangrijkste toeristische trekpleisters. Morgen vindt de historische ontmoeting met de Amerikaanse president Donald Trump plaats.

De avondwandeling van de Noord-Koreaanse dictator was op de lokale televisie te volgen. Jong-un reed in een konvooi en bezocht er onder meer de Waterfront-tuinen en het beroemde hotel-casino Marina Bay Sands. Daar werd hij zowaar als een popster toegejuicht. De Singaporese minister van Buitenlandse Zaken Vivian Balakrishnan plaatste ook een selfie met daaronder de hashtag '#guesswhere'?

Kim Jong-un kwam net als Trump gisteravond aan in Singapore, maar werd sindsdien niet meer in het openbaar gezien. Hij had wel al een ontmoeting met de Singaporese premier Lee Hsien Loong. Ook Donald Trump sprak Loong al. Het is pas de derde buitenlandse reis van Jong-Un in zes jaar, eerder dit jaar is hij twee keer naar China geweest.

De historische ontmoeting tussen Trump en Kim Jong-un is voorzien om 9 uur plaatselijke tijd (3 uur 's nachts in België; nvdr). Het is de eerste keer dat een Amerikaans president in functie en een Noord-Koreaanse leider elkaar ontmoeten.

Ze zullen elkaar in het begin 45 minuten onder vier ogen spreken, lees: enkel met tolken erbij. Na hun tête-à-tête zullen enkele functionarissen hen vervoegen, denk maar aan Trumps buitenlandminister Mike Pompeo en Kims rechterhand Kim Yong-chol.

De top wordt afgerond met 'een werklunch'. The Straits Times meldde eerder dat Kim om 14 uur (8 uur onze tijd) weg wil. Trump vertrekt vijf uur later. Hij spreekt om 16 uur (10 uur onze tijd) met de pers. Eerder werd gemeld dat Trump in de avond met de pers zou spreken, maar hij vertrekt nu eerder dan aanvankelijk gepland leek te zijn.

Opiniepeiling

De meeste Amerikanen en Zuid-Koreanen staan achter de topontmoeting. Dat blijkt uit een opiniepeiling die de gezaghebbende website RealClearPolitics.com gepubliceerd heeft. Zeventig procent van de Amerikanen en 81 procent van de Zuid-Koreanen meent dat de historische top moet plaatsvinden.

Van de Zuid-Koreanen denkt 46 procent dat het ultieme objectief van Trump -het volledig denuclealiseren van het Koreaanse schiereiland- bereikt zal worden. Bij de Amerikanen is dat 31 procent. Een vierde van de bevraagden in beide landen denkt dat de relaties met Noord-Korea al aan het verbeteren zijn.

De peiling was het werk van Survey Sampling International, in opdracht van het Charles Koch Institute en RealClearPolitics. Ze liep tussen 4 en 6 juni, bij 1.000 mensen in de VS en 700 in Zuid-Korea. De foutmarge bedraagt 3,1 procent voor de grootste steekproef, en 3,7 procent voor het kleinere staal.