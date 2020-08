Kim Jong-un delegeert deel van zijn macht aan familieleden en roept partijcongres samen kg

20 augustus 2020

15u21

Bron: Belga, ANP 1 Volgens informatie van de Zuid-Koreaanse inlichtingendienst heeft de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un een deel van zijn bevoegdheden afgestaan aan zijn zus Kim Yo-jong en aan andere naaste vertrouwelingen. De officiële Noord-Koreaanse media melden dan weer dat Kim Jong-un een partijcongres heeft bijeengeroepen in januari.

Tijdens een niet-openbare briefing in het Zuid-Koreaanse parlement zei de Zuid-Koreaanse staatsinlichtingendienst dat zijn zus Kim Yo-jong "de facto leider nummer twee" is geworden, meldde het nationale persbureau Yonhap donderdag, verwijzend naar parlementsleden als bron. De zus van Kim Jong-un is verantwoordelijk voor het beleid tegenover Zuid-Korea en de VS.

Kim Yo-jong, die volgens de Zuid-Koreanen naar schatting 32 jaar oud is, is al jaren een invloedrijke adviseur van haar broer. Over haar leven is weinig bekend. Ze heeft eind jaren 90 in Zwitserland gestudeerd. Ze dook in 2010 op op een foto van de Koreaanse Arbeiderspartij. Eind 2011 na de dood van haar vader Kim Jong-il kwam ze wel in beeld, maar ze werd niet bij name genoemd. Dat gebeurde pas sinds 2014, het jaar dat ze plotseling werd opgevoerd als een heel belangrijk iemand in de regerende Arbeiderspartij.

Sindsdien is ze meerdere keren naast haar broer actief gezien. In maart van dit jaar had ze voor het eerst een eigen politieke verklaring afgelegd. Ze reageerde toen met verbale aanvallen op de kritiek van Zuid-Korea op nieuwe Noord-Koreaanse raketproeven.

“Minder werkstress”

Verder schuift Kim Jong-un de economische bevoegdheden door naar de vicevoorzitter van de machtige Commissie voor Staatszaken in Noord-Korea, Pak Pong-ju, en de nieuwe premier, Kim Tok-hun. Nog twee andere hoge partijfunctionarissen hebben meer bevoegdheden op militair vlak gekregen hebben.

Door enkele bevoegdheden voor staatszaken te delegeren, zou Kim Jong-un minder werkstress hebben en zou de schuld voor bepaalde politieke mislukkingen van hem afgewend kunnen worden, aldus leden van de Zuid-Koreaanse geheime dienst. Ze denken niet dat dit iets maken heeft met het zoeken naar een opvolger.

"Voorzitter Kim heeft nog steeds alle absolute autoriteit, maar een deel ervan is geleidelijk overgedragen", klinkt het. Hoe de Zuid-Koreaanse dienst tot deze inschatting is gekomen, blijft onduidelijk. Noord-Korea is een van de meest geïsoleerde landen ter wereld.

Partijcongres

Het Noord-Koreaanse staatsagentschap KCNA van zijn kant meldde donderdag dat Kim Jong-un een aantal "politieke mislukkingen" heeft erkend. Zo zouden doelstellingen om de economie te verbeteren "serieuze vertraging oplopen" en is de levenskwaliteit onvoldoende verbeterd.

Kim Jong-un roept in januari een partijcongres samen dat een nieuw vijfjarenplan moet uitwerken om de economie een nieuwe dynamiek te geven.

