Kim Jong-un brengt vrijdag eigen toilet mee naar top met Zuid-Korea en daar heeft hij goede reden voor KVDS

26 april 2018

11u25

Bron: Daily NK, The Washington Post, Huff Post, Business Insider 131 De Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un zal naar alle waarschijnlijkheid een opmerkelijk item meebrengen naar de historische meeting met buurland Zuid-Korea vrijdag: zijn eigen toilet. En dat heeft niet alleen te maken met zijn afkeer voor publieke wc’s.

Volgens de Daily NK – een nieuwsagentschap dat zijn basis heeft in Zuid-Korea – reist Kim Jong-un nooit zonder zijn eigen toilet. Dat is ingebouwd in een van de wagens van zijn konvooi. “Hij trekt het hele land door voor inspecties en zo heeft de hoogste leider te allen tijde een persoonlijk toilet ter beschikking”, aldus een bron bij het commando van het konvooi. “Het is ondenkbaar dat dat hij een publiek toilet zou gebruiken. Net als het ondenkbaar is dat iemand anders het persoonlijke toilet van de hoogste leider gebruikt. Zelfs topofficieren zouden een zware straf riskeren als ze betrapt zouden worden op het toilet van Kim Jong-un, mogelijk zelfs de doodstraf.”

Bedpan

Het commando van het konvooi is niet alleen verantwoordelijk voor de veiligheid van de familie van Kim, maar ook voor de toiletbehoeften van de Noord-Koreaanse leider. “Normaal gezien gaat hij ’s morgens naar toilet. Maar als dat niet het geval is of hij moet gewoon gaan tijdens een uitstap, kan hij zijn toiletwagen gebruiken. Mocht hij toevallig op de snelweg zijn of niet uit de wagen kunnen, heeft hij ook altijd een aparte bedpan in zijn eigen Mercedes ter beschikking.” (lees hieronder verder)

Er zit echter meer achter het idee van een eigen toilet. Het laat niet alleen toe dat er regelmatig stalen genomen kunnen worden van zijn urine en stoelgang om zijn gezondheid te checken, het voorkomt verder dat anderen die daar geen zaken mee hebben, dat ook doen.

“De stoelgang van de leider bevat belangrijke informatie over zijn gezondheidstoestand en die kan nergens worden achtergelaten”, vertelde Lee Yun-keol – die bij de Noord-Koreaanse Garde werkte voor hij in 2005 naar Zuid-Korea kwam – eerder al aan de Amerikaanse krant The Washington Post.

Hafez Assad

En dat is niet zo ver gezocht, zo bewijst de geschiedenis. Zo zou de Israëlische Mossad in februari 1999 de stoelgang van de voormalige Syrische president Hafiz al-Assad bemachtigd hebben toen hij Jordanië bezocht voor de begrafenis van koning Hussein. Samen met zijn Jordaanse collega’s installeerde de Mossad een speciaal toilet in de hotelkamer van Assad dat niet naar de riool leidde maar wel naar een speciale tank. Assad leed aan kanker en diabetes en met de operatie wilden de inlichtingendiensten te weten komen hoe het nu precies zat met zijn gezondheid. (lees hieronder verder)

Hetzelfde gebeurde bij Michail Gorbatsjov toen hij in 1987 Washington bezocht. De CIA zou toen een speciale tank onder zijn toilet geplaatst hebben om zijn stoelgang op te vangen en vervolgens te analyseren. En meer recent was dat ook het lot van de Oegandese dictator Yoweri Museveni bij een bezoek aan Washington.