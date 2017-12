Kim Jong-un beklimt een berg, en dat is heel slecht nieuws Tine Kintaert

12u31

Bron: Metro.co.uk 99 Photo News Kim Jong-un, de (niet zo heel) grote leider van Noord-Korea, heeft vorige week vrijdag de Paektu beklommen. Op zich weinig opmerkelijk - hij heeft dat in het verleden al een paar keer gedaan. Maar de geschiedenis leert ons dat de actie weinig goeds voorspelt.

Zoals bij alle activiteiten van Kim Jong-un werd er tijdens de beklimming vrijdag druk gefotografeerd en gerapporteerd door KCNA (Korean Central News Agency). De leider kan geen voet verzetten zonder dat hij daarbij geprezen wordt in de (door hem gecontroleerde) media. Toegegeven, het beklimmen van een besneeuwde berg in een maatpak en nette schoenen is een hele prestatie - en al helemaal als de man ondanks zijn ronde omvang geen zweetdruppel prijsgeeft en zijn schoenen onberispelijk blijven. Maar dat is niet waarom er heel wat wenkbrauwen de hoogte ingaan. Een bezoek aan de Paektu is in Noord-Korea nooit een goed teken.

De berg wordt in het land immers als een mystieke, bijna heilige plek gezien. Volgens de Noord-Koreaanse geschiedenis is het de geboorteplek van Kim Il-Sung, de eerste dictator van het land. De rest van de wereld weet dat die eigenlijk ergens in de Sovjet-Unie ter wereld kwam, maar het land heeft zo zijn eigen versie van de feiten. Nu is de Paektu de plek waar belangrijke mensen heen gaan als ze willen nadenken en raad willen krijgen over moeilijke beslissingen. In het geval van de Kims gaat het dan meestal over executies of nucleaire plannen.

Photo News

Koppen rollen

In 1977 bijvoorbeeld beklom Kim Jong-il, vader van de huidige leider, de Paektu. Niet veel later werd de hoogste ambtenaar van internationale zaken terechtgesteld. En ook Kim Jong-un laat vaak koppen rollen als hij weer van de berg afkomt. In november 2013 kostte de beklimming het leven aan zijn nonkel en raadgever Jang Song-thaek. In april 2015 liet hij na een bezoek aan de berg Hyonn Yong-chol, hoofd van defensie, executeren.

Zijn laatste bezoek aan de Paektu, in 2016, had echter een veel groter gevolg. Niet lang na de beklimming begon Noord-Korea grote nucleaire testen uit te voeren. En nu Kim zijn land heeft uitgeroepen tot een 'complete nucleaire staat', hoopt iedereen dat hij op die berg niet besloten heeft om ze ook in te zetten.

Photo News

Vulkaanuitbarsting

Vreemd genoeg zijn de nucleaire activiteiten van Noord-Korea vooral nefast voor de Paektu zelf. De berg, die gezien wordt als een van de dodelijkste vulkanen uit de geschiedenis, ligt op een boogscheut van waar de kernbommen getest worden. De laatste keer dat die uitbarstte was in het jaar 1093, maar experts speculeren dat de proeven een nieuwe ramp kunnen uitlokken of de berg compleet kunnen vernietigen.

De laatste maanden werden in de omgeving van de vulkaan al verschillende aardschokken waargenomen, vermoedelijk als reactie op de enorme nucleaire test van september. Wetenschappers schatten dat de kracht van die bom 10 keer groter was dan die van Hiroshima, en de tektonische platen voelen daar de gevolgen van. Sommigen vrezen dat de locatie rond de berg beschadigd werd en dat een volgende test desastreuze gevolgen zou kunnen hebben, zeker nu Zuid-Koreaanse spionnen melden dat er ook nog twee tunnels worden gegraven in de omgeving.