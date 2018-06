Kim Jong-un aanvaardt Trumps uitnodiging om Witte Huis te bezoeken IB TT

13 juni 2018

01u00

Bron: Belga, AD.nl 2 De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un heeft de uitnodiging aanvaard van Amerikaans president Donald Trump om op bezoek te komen in de Verenigde Staten. Dat zegt het Noord-Koreaanse staatspersagentschap KCNA. Noord-Korea jubelt intussen over de top van gisteren: Trump beëindigt nu al de sancties tegen het land, klinkt het in de offici ële uitleg van het persbureau.

Trump zou er ook akkoord mee zijn gegaan om af te zakken naar Pyongyang.

"Kim Jong-un nodigde Trump uit om Pyongyang te bezoeken op een geschikt tijdstip en Trump nodigde Kim Jong-un uit om de VS te bezoeken. De twee topleiders aanvaardden met plezier elkaars uitnodigingen, ervan overtuigd dat het een nieuwe belangrijke gelegenheid zal zijn voor verbeterde betrekkingen tussen Noord-Korea en de VS", luidt het.

"Openhartige gedachtewisseling"

Volgens KCNA hadden Kim en Trump tijdens hun ontmoeting "een openhartige gedachtewisseling" over het beëindigen van "de decennialange vijandige relaties tussen Noord-Korea en de VS" en waren er "diepgaande discussies over permanente en duurzame vrede". "Kim Jong-un prees de wil en het enthousiasme van de president om zaken op een realistische manier op te lossen, door dialoog en onderhandelingen."

Trump heeft Kim vannacht, tijdens zijn korte stop op Hawaï op de terugweg van Singapore, op Twitter bedankt "voor het nemen van de eerste stap naar een mooie toekomst voor zijn volk". "Onze ongeziene ontmoeting - de eerste ontmoeting tussen een Amerikaanse president en een leider van Noord-Korea - bewijst dat echte verandering mogelijk is! "



"De wereld heeft een grote stap gezet weg van een potentiële nucleaire catastrofe! Geen raketlanceringen, nucleaire tests of research meer! ", luidt het voorts nog. "Dank u, Voorzitter Kim, onze dag samen was historisch! "

The World has taken a big step back from potential Nuclear catastrophe! No more rocket launches, nuclear testing or research! The hostages are back home with their families. Thank you to Chairman Kim, our day together was historic! Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

"Sancties nu al beëindigd"

De Noord-Koreaanse leider waarschuwde Trump volgens KCNA wel dat beide landen er "moeten van afzien om elkaar op te hitsen" om de denuclearisatie van het Koreaanse schiereiland te bereiken. Daarnaast moeten er "praktische maatregelen" worden genomen, zoals het "stopzetten van de irritante en vijandige militaire acties tegen elkaar".

Volgens KCNA begreep Trump het standpunt van Kim en maakte hij zijn intentie bekend om de gezamenlijke Amerikaanse militaire oefeningen met Zuid-Korea stop te zetten "tijdens een periode van welwillendheid voor een dialoog tussen Noord-Korea en de Verenigde Staten". Ook benadrukte het Noord-Koreaanse staatspersbureau vanochtend triomfantelijk iets wat zeker niet in het akkoord staat, namelijk dat president Trump al zou hebben toegezegd dat de sancties tegen Noord-Korea opgeheven gaan worden.

De bal ligt nu dan ook in het kamp van Trump, suggereren de Noord-Koreaanse media. Als de Amerikanen "oprechte maatregelen nemen om het vertrouwen te vergroten, kan Noord-Korea in een volgde fase supplementaire maatregelen van goede wil nemen", aldus KNCA.

"War games"

Trump had gisteren zelf al te kennen gegeven dat hij de militaire manoeuvres met Zuid-Korea, die hij "war games" (oorlogsspelletjes) noemde, zou stopzetten. Daarmee leek hij de regering in Seoel, die om verduidelijking vroeg, te verrassen.



De Amerikaanse president zei ook dat de Noord-Koreaanse leider had beloofd om een grote testsite voor raketmotoren te vernietigen. Die belofte kwam er pas na de ondertekening van de gezamenlijke verklaring en is daar dus niet in vervat. De beslissing wordt vandaag niet vermeld door KCNA.

Niet opgewonden

Uitgeweken Noord-Koreanen in Seoel zijn minder onder de indruk van het akkoord, meldt de krant The Straits Times in Singapore. Een vrouw die met familieleden belde in Noord-Korea doet verslag: "Ze zijn niet al te opgewonden over de top. Noord-Korea heeft al eens rijst en medicijnen gekregen van de Verenigde Staten en andere landen, maar die hulp sijpelde nooit door naar gewone mensen."

De Noord-Koreaanse kranten toonden vanmorgen voor het eerst foto's van de ontmoeting met Trump. Noord-Korea-watchers in Singapore spreken van een opmerkelijke snelheid in de geprinte verslaggeving. Normaliter wordt het volk pas dagen na afloop van ontwikkelingen geïnformeerd door het centrale staatsnieuwsagentschap KCNA. Afwijkend is ook dat er een zekere lichtvoetigheid spreekt uit de gepubliceerde foto’s uit Singapore. De beelden die de Noord-Koreanen gewoonlijk te zien krijgen van Kims bezoeken, ogen vooral formeel.

Volgende stappen

Dat zou erop kunnen wijzen dat de Noord-Koreaanse leider genoeg zelfvertrouwen heeft om volgende stappen te gaan zetten op het wereldtoneel. Hij is al uitgenodigd door Vladimir Poetin en Donald Trump. Kim-watchers noteren ook de complimenten van de Briljante Kameraad aan Singapore. "De stad is schoon en prachtig. Elk gebouw is stijlvol." Kim zegt te willen leren van wijde ervaringen en kennis van Singapore "voor de toekomst".



Een Noord-Koreaanse militair bij de gedemilitariseerde zone tussen de beide Korea’s doet ook een duit in het zakje. "Onze republiek is in het verleden samengeperst tussen grote machten... Maar vandaag laten we voor de ogen van heel de wereld onze waardigheid zien als natie", aldus luitenant-kolonel Hwang Myong-jin.