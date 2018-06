Kim Jong-un aangekomen in Singapore voor historische top met Trump TT

10 juni 2018

07u33

Bron: ANP 6 De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un is in Singapore aangekomen voor zijn ontmoeting met de Amerikaanse president Donald Trump. Kim landde twee dagen voor aanvang van de ontmoeting met een toestel van de Chinese luchtvaartmaatschappij Air China op de internationale luchthaven van Singapore. Ook Amerikaans president Trump is onderweg.

De Amerikaanse president is vanuit het Canadese La Malbaie, waar de G7 werd gehouden, onderweg naar Singapore. Het vliegtuig van Trump heeft vannacht een tussenlanding op Kreta gemaakt om bij te tanken.

Vanuit Pyongyang vertrok eerder ook al een goederenvliegtuig. Het vrachtvliegtuig landde eerder ook in China toen Kim daar onlangs een bezoek bracht. Een Noord-Koreaanse delegatie is gisterenavond al in Singapore aangekomen in de aanloop naar de topontmoeting. Volgens plaatselijke media is de delegatie naar het St. Regis Hotel gegaan waar Kim vandaag zijn intrek neemt.

Verste reis tot nu toe

Kim is als leider van zijn land nooit eerder zo ver van huis geweest. Kim arriveerde in een Air China Boeing-747 en kwam niet met zijn eigen jet. Dat is een stokoude Iljoesjin-62, een type vliegtuig uit de tijd van de Sovjet-Unie dat in de jaren 1963-1993 werd gebouwd. Kims Iljoesjin is volgens The Straits Times zondag wel naar Singapore gevlogen, maar zonder de leider.

Trump eist dat Kim zijn nucleaire wapenprogramma daadwerkelijk opdoekt in ruil voor verlichting van sancties en voor hulp bij inspanningen het geïsoleerde en berooide stalinistische Noord-Korea te moderniseren.

Ongeziene veiligheidsmaatregelen

Het hotel waar Kim logeert is trouwens slechts 500 meter ten zuiden van het Hotel Shangri-La waar volgens mediaberichten Trump wordt ondergebracht.

De veiligheidsmaatregelen zijn volgens The Straits Times gisterenavond nog verder verscherpt met veel afzettingen, vooral rond het Shangri-La. Politie en militairen zijn uitgerukt en Singapore heeft extra manschappen ingehuurd om de veiligheid te garanderen: Ghurka's, Nepalese elitetroepen.

Twee Zuid-Koreaanse journalisten zijn door de politie opgepakt, nadat ze kennelijk de woning van de Noord-Koreaanse ambassadeur waren binnengedrongen. De twee werken voor de publieke omroep KBS en zijn onmiddellijk uitgewezen. KBS heeft zijn excuses aangeboden voor "de onvoorzichtigheid van de medewerkers". Er zijn nu naar schatting driehonderd Zuid-Koreaanse journalisten in Singapore.

Eiland

Dinsdag heeft de Noord-Koreaanse leider een ontmoeting met Trump. De top is gepland in Hotel Capella op het eiland Sentosa dat voor de zuidkust van het hoofdeiland ligt.

Kim zal vandaag eerst aan tafel zitten met Lee Hsien Loong, de premier van Singapore. Trump heeft naar verwachting morgen een gesprek met hem.