Kilometerslange olievlek voor westkust van Venezuela kv

13 september 2020

05u00

Bron: Belga 0 Voor de westkust van Venezuela drijft een grote olievlek, veroorzaakt door een lek in een pijpleiding voor ruwe olie naar de belangrijkste raffinaderij van het land. Dat meldt het staatsbedrijf Petroleos de Venezuela (PDVSA).

Het bedrijf zegt dat het lek is hersteld en dat de levering van ruwe olie aan Paraguana (noordoosten), met een capaciteit van 950.000 vaten per dag, niet aangetast is.

Venezuela wordt geraakt door een zware economische crisis en kent ook brandstoftekorten door problemen bij raffinaderijen.



Oppositiepartijen en milieu-organisaties klagen al sinds donderdag over de aanwezigheid van een olievlek voor de kust van Falcon, één van de 23 deelstaten. Op basis van satellietbeelden is sprake van een vlek die zich uitstrekt over "meer dan 13 kilometer".