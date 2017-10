Killer Las Vegas in 2013 over zichzelf: "Ik vergok tot een miljoen dollar op één nacht" Joeri Vlemings

17u58

Bron: CNN 1 rv Stephen Paddock was een nachtraaf. Hij gokte als het donker was en sliep overdag. Hij nam soms valium voor zijn angsten en jaagde er, op zijn slippers en in trainingsbroek, tot een miljoen dollar door op één nacht. Zei hij zélf, in 2013. CNN kon exclusief een gerechtsverslag inkijken.

Stephen Paddock werd op 29 oktober 2013 verhoord naar aanleiding van zijn rechtszaak tegen het Cosmopolitan Hotel in Las Vegas, waar hij in 2011 uitgeschoven en gevallen was. Het verslag van 97 pagina's zou zijn overgemaakt aan de FBI. Het routineuze verhoor, dat natuurlijk Paddock zélf aan het woord laat, werpt vandaag dan ook een nieuw licht op de man achter de grootste massaschietpartij in de recente Amerikaanse geschiedenis. Maar een motief voor zijn gruweldaden is er niet in te vinden.

Lees ook Handgeschreven briefje schutter Las Vegas geeft niks prijs over motief

Naar eigen zeggen had Paddock geen psychische problemen, geen drugsverleden en geen strafblad. Hij gaf toe dat hij valium pakte "voor zijn angstaanvallen". Hoe vaak, is niet duidelijk. Hij beweerde nog een vijftiental van de zestig pillen over te hebben, de dosis die hij anderhalf jaar eerder voorgeschreven had gekregen. Mogelijke bijwerkingen van diazepam zijn woedeaanvallen, agressie en irritatie. Het is niet geweten wanneer Paddock voor het laatst valium heeft genomen. Volgens de krant Las Vegas Review schreef een dokter hem in juni nog diazepam voor. Over die dokter zei Paddock destijds: "Ik betaal hem op voorhand, een jaarlijks bedrag... Ik kan hem vlot bereiken". De arts wou geen commentaar geven.

In het verhoor had Paddock het verder nog over zijn wapenvergunning in Texas, maar meer vertelde hij daar niet over. Hij zei dat hij pendelde tussen Californië, Nevada, Texas en Florida, en zodoende "tot misschien wel drie weken in een maand" onderweg was. Zijn thuis was vaak het casino, waar hij in "95 procent van de gevallen" gratis mocht logeren. Een voorrecht voor stevige gokkers, om ze te lokken. Hij beweerde een fles sake te hebben geopend in zijn hotelkamer in het Cosmopolitan, mogelijk op de avond van zijn val, maar dat hij er nauwelijks van gedronken had. "Waarom niet", wou een advocaat weten. "Ik deed vanalles open, gewoon omdat het gratis was", antwoordde Paddock. "Dat zal je niet begrijpen als je zelf nooit gratis spullen krijgt van casino's", voegde hij eraan toe.

AP

Paddock vertelde verder dat hij vaak in een zwarte training van Nike rondliep en in zijn geliefkoosde slippers. Hij bracht zijn eigen drank mee naar de goktafel, omdat hij niet te veel fooi wou geven aan de serveuses. De bewuste slippers had hij ook aan toen hij in oktober 2011 uitschoof op weg naar de gokkamer met grote inzet in het Cosmopolitan. Hij beweerde nadien blijvend last te hebben van zijn hamstring en spande een proces in tegen het hotel. Hij verloor, volgens twee bronnen die CNN aanhaalt.

Over zijn gokverslaving zei Paddock dat hij de "grootste videopokerspeler ter wereld" was. "Hoe ik dat weet? Omdat ik de andere grote spelers ken en niemand van hen speelde zo veel en zo lang als ik." Op zijn hoogtepunt in 2006 speelde hij "gemiddeld veertien uur per dag, 365 dagen van het jaar". "Ik gok de hele nacht en slaap overdag." Nooit eens het zwembad in? "Ik doe niet aan zon", antwoordde Paddock.

Alcohol

Als hij gokte, dronk hij zelden alcohol. "Aan de inzet waarmee ik speel, wil je al je verstand erbij houden, of toch zoveel als ik heb." Hoeveel hij zo kon vergokken op een nachtje? "Een miljoen dollar", zei Paddock. "Veel geld", zei een advocaat. "Nee, toch niet", antwoordde Paddock.

Stephen Paddock gaf ook biografische info. Hij groeide "voornamelijk in Californië" op en werkte een tijdje voor de federale belastingdienst. Daarna investeerde hij in vastgoed. Over de oorsprong van zijn rijkdom weidde hij niet uit. Volgens het gerechtsrapport was hij soms arrogant en sarcastisch. Over zijn al dan niet dronken toestand op de avond van het ongeluk in het hotel zei hij: "Ik was mijn normale zorgeloze zelf. Perfect nuchter."