Kijkt Donald Trump nu echt de hele dag naar een 'gorillakanaal' op tv? Het internet is er alvast mee weg

Bron: The New York Times, Politico 1 Alsof er nog niet genoeg saillante details over de president staan in het boek Fire and Fury: Inside the Trump White House, is er nu ook nog dat hardnekkige gerucht dat Donald Trump in het Witte Huis tot 17 uur per dag naar een 'gorillakanaal' op tv kijkt waar enkel vechtende gorilla's op te zien zijn. Te gek voor woorden zou je denken, maar dat is buiten de sociale media gerekend.

Het was het comedy-account @pixelatedboat dat donderdagavond een pittige passage uit Fire and Fury tweette en waarin het verhaal over het gorillakanaal uit de doeken werd gedaan. "Op zijn eerste nacht in het Witte Huis kloeg president Trump dat de tv is zijn kamer stuk was, omdat "het gorillakanaal" er niet op te zien was", zo viel er te lezen.

"Volgens Trump bestond er een tv-kanaal dat niets anders deed dan 24 uur per dag gorillabeelden uit te zenden. Om hem te kalmeren, stelden de bedienden in het Witte Huis een reeks gorilladocumentaires samen tot een zelfgemaakt gorillakanaal, dat vanuit een transmissietoren op het grasveld buiten naar de tv in Trumps slaapkamer uitzond. Toch bleef Trump ontevreden, klagend dat de zender 'saai' was omdat 'de gorilla's niet vechten'. De bedienden knipten daarop alle delen waarin de gorilla's niet vochten eruit en pas toen was de president tevreden."

"Hij denkt dat de gorilla's hem kunnen horen"

Trump zou volgens een insider tot 17 uur per dag naar het nieuwe kanaal kijken. "Hij knielt voor de tv met zijn gezicht op 10 centimeter voor het scherm en roept dan naar de gorilla's dingen als 'ja, zoals je die andere gorilla sloeg was het goed!'. Ik denk dat hij denkt dat de gorilla's hem kunnen horen."

Klinkt bijzonder smeuïg allemaal, maar het waarheidsgehalte van de passage is uiteraard nul, zoals @pixelatedboat ook zelf snel aangaf. Het account veranderde zijn naam bovendien in 'the gorilla channel thing is a joke' omdat mensen de passage voor waar bleven aannemen.

Maar zelfs die waarschuwing hield talloze Twitteraars, maar ook journalisten, niet tegen om het verhaal te blijven verspreiden. Heel wat socialemediagebruikers deelden het verhaal vol ongeloof, onder hen ook auteur Eric Garland, en zelfs een Canadese Witte Huis-reporter van CBC.

'Confirmation bias'

Het noopte The New York Times gisteren tot de analyse dat steeds meer mensen gevangen zitten in hun eigen informatiebubbel en vatbaar zijn voor de 'confirmation bias', het fenomeen waarbij je enkel datgene gelooft wat jouw opvattingen bevestigt.

"Dit onderstreept hoe nieuwsjunkies en politieke waarnemers bereid zijn bijna alles te geloven over het altijd onvoorstelbare en normverbrekende presidentschap van Donald Trump", aldus ook Politico.

Het Witte Huis doet de beweringen die wél in het boek Fire and Fury: Inside the Trump White House van auteur Michael Wolff staan - zoals dat hij regelmatig om 18.30 uur in bed kruipt met cheeseburgers, cola en drie tv's en dat zelfs zijn eigen dochter hem uitlacht met zijn kapsel - trouwens ook af als pure nonsens.

