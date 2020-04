KIJK LIVE. Wat na de crisis? Volg hier de voorstelling van gezamenlijke Europese exitstrategie AW

15 april 2020

10u59 6 Vrijwel heel Europa koos enkele weken geleden voor een lockdown om de coronacrisis te beteugelen. Inmiddels zijn verschillende EU-landen, met Oostenrijk als koploper, de maatregelen aan het versoepelen. Om dat vlot te doen verlopen en een nieuwe uitbraak in Europa te vermijden pleit de Europese Commissie voor een gezamenlijke exitstrategie. Volg hier live de voorstelling van de Europese richtsnoeren.



In maart trokken nog een massa Belgen naar Nederlandse grensgemeenten om er te eten en drinken toen de restaurants in eigen land in de strijd tegen verspreiding van het virus, al dicht waren maar in Nederland niet.

Volgens de commissie zal het geleidelijk terugkeren naar ‘normaliteit’ onvermijdelijk leiden tot nieuwe Covid-19-gevallen. Daarom moet de ‘exit’ stapje voor stapje gaan, volgens voorzitter van de Europese Commissie Ursula Von der Leyen, bij voorkeur met steeds een maand ertussen en in overleg met elkaar. “Maar”, stelt Von der Leyen, “er is geen uniforme aanpak. Het gaat telkens om een op maat gemaakte aanpak."



Von der Leyen stelt drie voorwaarden voordat de coronamaatregelen versoepeld kunnen worden. In de eerste plaats moet er langere tijd sprake is van een aanzienlijke daling van de verspreiding van het virus. “Verder moet de bedden- en intensivecarecapaciteit in de lidstaten op orde zijn”, stelt Von der Leyen. “De derde voorwaarde: je moet voldoende monitorcapaciteit hebben en op grote schaal kunnen testen." Op die manier kan de curve nauwgezet opgevolgd worden bij het loslaten van de maatregelen.



Maandag presenteerden Oostenrijk en Denemarken immers als eerste lidstaten nationale plannen voor de geleidelijke opheffing van de beperkende maatregelen die zijn ingevoerd om de verspreiding van het nieuwe coronavirus in te dammen.

