KIJK LIVE. Ongezien chaotisch en gemeen debat tussen Trump en Biden: "Ik krijg er geen speld tussen bij deze clown” Tommy Thijs

30 september 2020

02u00 20 President Donald Trump en zijn Democratische tegenstander Joe Biden leggen elkaar momenteel het vuur aan de schenen in het eerste televisiedebat in Cleveland, Ohio. Houdt Biden stand tegen het verbale vuurwerk van Trump? En zal die laatste weerwerk kunnen bieden tegen de beschuldigingen die Biden hem voor de voeten zal werpen? Volg het hier LIVE.

