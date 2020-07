KIJK LIVE. Mondmaskers in horeca vanaf zaterdag ook verplicht voor klanten - Volg hier de persconferentie van Nationale Veiligheidsraad



23 juli 2020

12u00

Bron: Reuters, ANP, Belga, VTM Nieuws

De Nationale Veiligheidsraad geeft om 13.30 uur een persconferentie over de verdere aanpak van het coronavirus in ons land. Versoepelingen van de huidige maatregelen staan hoogstwaarschijnlijk niet op de agenda. Het gemiddeld aantal besmettingen in België is opnieuw fors gestegen tot afgerond 193 per dag, zo blijkt uit recente data van Sciensano. Het gaat om een toename met liefst 91 procent tegenover de zeven dagen ervoor. Volg alle ontwikkelingen hieronder.