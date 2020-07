KIJK LIVE. Moeten we ons zorgen maken over het stijgend aantal besmettingen? Marc Van Ranst geeft tekst en uitleg bij VTM NIEUWS

In ons land is het gemiddelde dagelijkse aantal besmettingen met Covid-19 in de voorbije week gestegen met 11 procent , tot 95,3. Dat blijkt uit de gegevens van Sciensano. België telt nu 62.781 bevestigde gevallen sinds het begin van de crisis, ofwel 74 meer dan het totaal dat gisteren werd gecommuniceerd. Alle ontwikkelingen over het nieuwe coronavirus leest u in deze liveblog.