KIJK LIVE. Bubbel van vijf blijft, winkelen met twee weer toegelaten - Pierre Van Damme blikt bij VTM NIEUWS vooruit op persconferentie Veiligheidsraad om 13 uur

Brusselse professor sabelt strenge adviezen van Vlaamse virologen neer

RL HAA

20 augustus 2020

12u00

Bron: ANP, Belga, Reuters

18