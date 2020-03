Kijk hier live: Trump kondigt nationale noodtoestand af kv

13 maart 2020

19u50 0 De Amerikaanse president Donald Trump heeft vandaag de nationale noodtoestand afgekondigd voor de Verenigde Staten. Op die manier zullen er meer federale middelen vrijgemaakt worden om de verspreiding van het coronavirus aan te pakken.

Trump krijgt in de VS kritiek omwille van zijn veel te trage reactie op de crisis. Met de aankondiging van de noodtoestand zal het Federal Emergency Management Agency (FEMA), dat de controle heeft over meer dan 40 miljard dollar die door het Congres werd voorzien voor noodhulp, financiering kunnen voorzien voor lokale- en staatsoverheden om extra hulp in te schakelen voor de aanpak van het virus.