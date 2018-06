Kiezers Californië zetten 'milde' rechter af die verkrachter bewusteloze vrouw maar zes maanden cel gaf TT

06 juni 2018

Californische kiezers hebben een zittende rechter afgezet. Rechter Aaron Persky kreeg veel kritiek te verduren toen hij een man in 2016 veroordeelde tot een celstraf van maar zes maanden voor het seksueel misbruik van een bewusteloos slachtoffer. Critici vonden die straf veel te laag.

Kiezers kunnen in Californië een soort referendum aanvragen om gekozen functionarissen, zoals rechters, af te zetten. Ruim 176.000 mensen brachten in Santa Clara een stem uit over het lot van Persky. Volgens de onofficiële uitslag oordeelde zo'n 60 procent van de kiezers dat de rechter moet opstappen. De officiële uitslag wordt naar verwachting op 5 juli openbaar gemaakt.

De rechtszaak en milde straf voor de toen 20-jarige Brock Turner veroorzaakten heel wat ophef. Turner had een bewusteloze, dronken studenten aangerand na een feestje op de bekende universiteit van Stanford. De atletische Turner, een zwemkampioen, had de uitgetelde vrouw meegesleurd naar een plek achter een vuilniscontainer.

"Aanranding is geen ongelukje"

Het slachtoffer richtte zich tijdens de rechtszitting rechtstreeks tot Turner. “Jij kent mij niet, maar je drong mij binnen en daarom zijn we vandaag hier”, zei ze tijdens een indrukwekkende getuigenis. "Dit is niet het zoveelste verhaal van een dronken student die zijn versierpoging fout inschatte. Aanranding is geen ongelukje. Je snapt het precies nog altijd niet. Je klinkt blijkbaar nog altijd verward.”

Maar zijn vader vond niet dat zijn zoon in de gevangenis thuishoorde voor “twintig minuten actie”.

"De wet volgen, niet de publieke opinie"

Het is de eerste keer sinds 1932 dat een zittende rechter in de staat uit zijn functie wordt gezet, berichten Amerikaanse media. Persky had vorige maand gewaarschuwd dat het de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht zou ondermijnen als kiezers hem naar huis zouden sturen. "We vragen rechters de wet te volgen, niet de publieke opinie", stelde hij.

Persky kan aanblijven tot zijn opvolger de eed heeft afgelegd.