Kiestribunaal roept Evo Morales uit tot winnaar Boliviaanse verkiezingen IB

25 oktober 2019

00u45

Bron: Belga 0 Uittredend president Evo Morales heeft de presidentsverkiezingen in Bolivia van zondag gewonnen. Dat blijkt volgens het kiestribunaal uit de, gedeeltelijke, officiële resultaten.

Volgens de website van het kiesorgaan behaalde Morales voldoende stemmen in de eerste ronde en wist hij, met 99,81 procent van de stemmen geteld, 47,06 procent van de kiezers achter zich te scharen.

Zijn voornaamste rivaal, centrumkandidaat Carlos Mesa strandt op 36,52 procent. Het verschil tussen beide kandidaten bedraagt daarmee meer dan 10 procentpunten, waardoor een tweede ronde volgens het kiestribunaal niet nodig is.

Zware polemiek over tellen van de stemmen

In Bolivia ontstond na de verkiezingen van zondag een zware polemiek over het tellen van de stemmen. De eerste voorlopige verkiezingsuitslagen gaven zondagavond aan dat Morales en Mesa het in een tweede stemronde tegen elkaar zouden moeten opnemen, maar volgens nieuwe uitslagen die maandag verspreid werden, had Morales de verkiezingen al in de eerste ronde zo goed als gewonnen, waardoor vermoedens van fraude rezen bij de oppositie en internationale waarnemers. Het kwam de voorbije dagen op verschillende plaatsen in het Zuid-Amerikaanse land tot relletjes en protesten.

De bekendmaking van de officiële uitslag komt er nadat de Europese Unie gisteren nog opriep tot een tweede ronde van de presidentsverkiezingen. Die is volgens de EU nodig “om het vertrouwen te herstellen”. Europa schaart zich daarmee achter de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS), die eerder al had gezegd dat de Boliviaanse autoriteiten beter de telling stopzetten en een tweede ronde houden.