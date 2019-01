Kiescommissie: "Resultaten Congolese verkiezingen binnen 24 à 48 uur bekend” IB

09 januari 2019

01u17

Bron: Belga 0 De voorlopige resultaten van de presidentsverkiezingen in de Democratische Republiek Congo zouden binnen 24 à 48 uur kunnen worden bekendgemaakt. Dat maakte de Congolese kiescommissie (Ceni) gisterenavond laat bekend. Eerder zei ze gestart te zijn met de "deliberaties".

“Het is een kolossaal werk dat niet op enkele uren kan afgerond worden", aldus Ceni-voorzitter Corneille Nangaa. "We verwachten tussen 24 en 48 uur nodig te hebben om het werk af te ronden. Het is met die vertraging dat we de voorlopige resultaten zullen publiceren."

Volgens de Congolese bisschoppenconferentie (Cenco) is oppositiekandidaat Martin Fayalu de winnaar van de presidentsverkiezingen. Dat stelt de bisschoppenconferentie op basis van de bevindingen van hun 40.000 waarnemers.

Fayulu lag ook al voorop in de peilingen, met bijna 30 procentpunt voor de kandidaat van het regime, Emmanuel Ramazani Shadary.