Kiescommissie maakt om 23 uur vanavond winnaar Congolese presidentsverkiezingen bekend

09 januari 2019

17u10

Bron: Belga, Reuters 1 De Congolese kiescommissie (Ceni) zal vanavond om 23 uur de uitslag van de presidentsverkiezingen aankondigen. Een spandoek in de persruimte vermeldt de boodschap “publicatie van de voorlopige resultaten van de presidentsverkiezingen. Woensdag 9 januari 2019".

De "deliberaties" zouden nog altijd aan de gang zijn. Verder meldt de nieuwssite actualite.cd dat journalisten ter plaatse klaarstaan om live verslag uit te brengen, camera’s draaien. Ook de oproerpolitie stelde zich alvast op in Kinshasa, de hoofdstad van Congo. Sylvano Kasongo van de politie zegt dat het de bedoeling is om de vrede en rust te bewaren na de bekendmaking van de resultaten.

Oproer in het vooruitzicht?

Of dat zal lukken is maar de vraag. Er zijn drie belangrijke presidentskandidaten waarvan eentje de partijopvolger van Kabila is: Emmanuel Ramazani Shadary is een van de oprichters van de partij van Kabila (PPRD). Populair zou Shadary volgens waarnemers niet zijn. De twee andere kandidaten zijn uitdagers van het huidig regime.



Wel geliefd, volgens duizenden waarnemers van de rooms-katholieke Bisschoppenconferentie althans, is de oppositiekandidaat Martin Madidi Fayulu. Fayulu wordt ook wel ‘le soldat du peuple’ genoemd en streeft naar een “vrij en welvarend Congo”. Zijn oneliner slaat aan in de Republiek want de kandidaat zou de meeste kans maken op het presidentschap. Indien Shadary alsnog tot president wordt verkozen, zal er zonder twijfel bloedig protest uitbreken.

Tenslotte is er ook nog een derde kandidaat: Félix Antoine Tshisekedi. Zijn vader was destijds de rivaal van Mobutu, militair dictator en voormalig president van Congo. Dat gegeven zou hem enkele punten kunnen opleveren. Tshisekedi wil de strijd tegen armoede aangaan. Er is trouwens ook nog een vrouwelijke presidentskandidate: Marie-Josée Ifoku. Maar haar naam wordt door geen enkele waarnemer vermeld.

President Kabila

De nieuwe president volgt Joseph Kabila op. Hij was president van het land sinds 30 juli 2006. In 2016 braken de eerste rellen uit omdat de president zijn ambt verlengde, al was dat verboden volgens de grondwet.

#RDCvote: la publication des résultats à 23Heures, annonce @CNangaa président de la @cenirdc pic.twitter.com/Ifk8oz29Ox Stanis Bujakera Tshiamala(@ StanysBujakera) link