Kiescommissie benoemt oppositiekandidaat van Erdogans AKP tot burgemeester van Istanbul

17 april 2019

17u44

Bron: Belga 1 De Turkse kiescommissie heeft Ekrem Imamoglu, de oppositiekandidaat van president Erdogan, voorlopig tot winnaar uitgeroepen van de burgemeestersverkiezing in Istanbul. De beslissing over een herhaling van de stembusgang is echter nog in behandeling.

Imamoglu, kandidaat van de grootste oppositiepartij CHP, ontving vandaag zijn benoemingscertificaat voor het burgemeestersambt. Maar hij zal zijn mandaat mogelijk weer moeten inleveren, indien de Hoge Kiescommissie (YSK) het verzoek van regeringspartij AKP inwilligt en beslist om toch nog nieuwe verkiezingen voor Istanbul uit te schrijven.

De AKP legde gisteren het verzoek tot annulering en een herhaling van de gemeenteraadsverkiezingen van 31 maart voor aan de Hoge Kiescommissie. Wanneer de Commissie over de annulering zal beslissen, is nog steeds onduidelijk. De islamitisch-conservatieve regeringspartij zegt gebruik te maken van een "buitengewoon rechtsmiddel". Dat kan wettelijk ingediend worden als er incidenten zijn voorgevallen die het resultaat van de verkiezingen beïnvloeden: de AKP en president Recep Tayyip Erdogan zijn van mening dat de stemming in Istanbul onregelmatig was. AKP-vicevoorzitter Ali Ihsan Yavuz zei dat zijn partij drie koffers met documenten naar de kiescommissie in Ankara heeft gebracht om onregelmatigheden te bewijzen.

Imamoglu’s aanhangers vierden zijn benoeming en juichten de nieuwe burgemeester toe bij het verlaten van het gerechtsgebouw. Sommigen zwaaiden Turkse vlaggen en riepen ‘Burgemeester Ekrem’. Op foto’s was Imamoglu te zien met zijn ingelijste certificaat. Hij reed vandaag nog naar het stadhuis en zei: “Ik heb het mandaat namens 16 miljoen mensen (in Istanbul) in ontvangst genomen. Hij wilde al onmiddellijk aan het werk gaan en beloofde de burgers transparantie. In het weekend hadden voetbalsupporters in het stadion van eersteklasseclub Besiktas gescandeerd dat het benoemingscertificaat van Imamoglu moest worden vrijgegeven.

Gezichtsverlies

Imamoglu had de lokale verkiezing met een marge van ongeveer 24.000 stemmen gewonnen vóór ex-premier Binali Yildirim. Na het bezwaar van de AKP en een hertelling van de stemmen in verschillende districten was het verschil wel kleiner geworden, maar niet voldoende om de regeringspartij te laten winnen. Het verzoek om een hertelling van alle stemmen in Istanbul had de kiescommissie verworpen.

De verkiezingsoverwinning van de oppositie in Istanbul is een keerpunt. De handelsmetropool werd 25 jaar lang door islamitisch-conservatieve burgemeesters bestuurd. De nederlaag in de stad betekent gezichtsverlies voor Erdogan, die zelf ooit burgemeester van Istanbul was.

Stembusgang

De AKP van Erdogan bleef bij de gemeenteraadsverkezingen de sterkste partij van het land. Ze verloor echter populariteit in grote steden. Vier van de vijf grootste steden van het land gingen naar de oppositie.

Volgens waarnemers van de Raad van Europa verliep de stembusgang in principe naar wens, maar ze hadden kritiek op de omstandigheden van de verkiezingen zoals gebrekkige vrijheid van mening en persvrijheid. Een groot deel van de media wordt door de AKP gecontroleerd.

Ongeveer 57 miljoen Turken waren 31 maart opgeroepen om in 81 provincies, burgemeesters, gemeenteraadsleden en andere lokale politici te kiezen. De kiesopkomst bedroeg ongeveer 84 procent.