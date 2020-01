Khamenei: “Vliegtuigdrama mag offer van generaal Soleimani niet doen vergeten” SPS SVM

17 januari 2020

13u00

Bron: Reuters 16 “Het bittere drama van de neergeschoten Boeing mag het offer van generaal Qassem Soleimani niet doen vergeten.” Die boodschap gaf ayatollah Ali Khamenei tijdens het vrijdaggebed in de hoofdstad Teheran mee. Hij noemde de dag waarop Iran Amerikaanse doelen aanviel “een dag van God”. Een grote menigte scandeerde vervolgens “Dood aan Amerika!”. Volgens de geestelijke leider zal het protest van de afgelopen dagen in Iran de politieke koers van het land niet veranderen.

Khamenei ging voor het eerst in acht jaar het vrijdaggebed in Teheran voor. Meerdere zenders zonden zijn toespraak live uit.

Hij noemde de luchtvaartcatastrofe een “bitter ongeluk” en bood aan de families van de slachtoffers zijn medeleven aan. “Maar sommigen gebruikten het ongeval ook om het offer van de grote martelaar Soleimani te doen vergeten”, klonk het. “Dat Iran de macht heeft om een arrogante wereldmacht zo’n klap in het gezicht te geven, toont de hand van God.” De ayatollah vergeleek Amerikanen ook nog met “clowns”.

“Protesten zullen koers niet veranderen”

De afgelopen dagen zijn er straatprotesten in Teheran en andere steden die gericht zijn tegen de regering. Khamenei was echter ferm in zijn bewoordingen. “De protesten zullen de politieke koers van dit land niet veranderen. Het Iraanse volk wil zich verzetten tegen de wereldmachten en zich niet overgeven, zelfs 41 jaar na de revolutie.” Volgens Khamenei zijn de manifestanten misleid door buitenlandse media.

Khamenei waarschuwde tot slot ook Europa -en in het bijzonder Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk- dat ze Iran niet op de knieën zouden krijgen. Die drie landen voeren de druk op Iran op omdat het land de naleving van de afspraken uit het atoomakkoord uit 2015 steeds verder heeft teruggeschroefd.

“Per ongeluk”

De Oekraïense Boeing stortte vorige week woensdag kort na het opstijgen in Teheran neer. De meeste passagiers waren Iraanse of Canadese burgers, maar er kwamen ook mensen uit Oekraïne, Afghanistan, Duitsland, Zweden en het Verenigd Koninkrijk om het leven.

Afgelopen weekend bekende het Iraanse leger het vliegtuig per ongeluk te hebben neergeschoten. Voordien klonk het nog dat ze “niets met de ramp te maken hadden”.

