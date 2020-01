Khamenei: “Raketaanval was een klap in het gezicht van arrogante VS” SPS

17 januari 2020

10u14

Bron: Reuters 1 De machtigste man van Iran, ayatollah Ali Khamenei, heeft tijdens het vrijdaggebed in hoofdstad Teheran zwaar uitgehaald naar de VS. Hij noemde de dag waarop Iran Amerikaanse doelen aanviel “een dag van God”. Een grote menigte scandeerde vervolgens “Dood aan Amerika!”. Khamenei was voor het eerst sinds 2012 weer voorganger bij het belangrijkste vrijdaggebed.

“Dat Iran de macht heeft om een arrogante wereldmacht zo’n klap in het gezicht te geven, toont de hand van God”, zei Khamenei. Hij verwees daarmee naar de vergeldingsaanval van Iran op de VS, nadat de Amerikanen de belangrijke Iraanse generaal Qassem Soleimani hadden gedood. De ayatollah vergeleek Amerikanen met “clowns”.

De geestelijk leider reageerde ook op het neerhalen van een Oekraïens passagiersvliegtuig door Iran, vorige week woensdag. Hij noemde de crash, waarbij alle 176 inzittenden omkwamen, “een tragisch en erg verdrietig incident”.



Khamenei waarschuwde ook Europa, en in het bijzonder Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk, dat ze Iran niet op de knieën zouden krijgen. Die drie landen voeren de druk op Iran op, omdat het land de naleving van de afspraken uit het atoomakkoord uit 2015 steeds verder heeft teruggeschroefd.

Stommiteit

Het Iraans regime ligt de laatste tijd onder vuur, onder meer als gevolg van de slepende economische malaise die veel Iraniërs aan het falende autoritaire bewind wijten. Toen de onder Khamenei vallende elitetroepen van de Revolutionaire Garde een week geleden bij het vliegveld van Teheran per ongeluk een Oekraïens passagiersvliegtuig neerhaalden, stelde de regering eerst dat het een technisch mankement was geweest. Een storm van verontwaardiging, vooral gericht tegen Khamenei, ontstond toen bleek dat het neerschieten een stommiteit van zijn garde was.

Het neerschieten van het vliegtuig volgde na de eliminatie van de Iraanse generaal Qassem Soleimani door de Amerikanen, en de daaropvolgende vergelding van Iran door een raketaanval uit te voeren op twee luchtmachtbases in Irak waar Amerikaanse soldaten ondergebracht zijn.

