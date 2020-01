Khamenei noemt aanval slag in gezicht van Amerikanen: “Militaire acties van dit kaliber volstaan misschien niet” SVM

08 januari 2020

10u34

Bron: Belga 0 “De Verenigde Staten hebben een slag in het gezicht gekregen.” Dat zei ayatollah Ali Khamenei, de hoogste leider van Iran, na de Iraanse raketaanvallen op Amerikaanse vliegbases in Irak. “En wanneer het echt tot een confrontatie komt, zijn militaire acties van dit kaliber niet genoeg.” De raketaanvallen waren een vergeldingsactie voor de dood van de Iraanse generaal Qassem Soleimani. Die kwam vorige week om door een Amerikaanse raket.

Khamenei vindt het ook belangrijk om een einde te maken aan de “corrupte aanwezigheid van de VS in het Midden-Oosten”. Die uitspraak werd bekrachtigd door de Iraanse president Hassan Rohani. “Als Washington de arm van generaal Soleimani afhakt, hakken wij het been van Amerika eraf in de regio.”

Ayatollah Khamenei noemde de omgekomen generaal in zijn toespraak “dapper en iemand die geen angst kende”. De geestelijk leider noemde de dood van Soleimani het bewijs dat de “Iraanse revolutie levend is”. De toehoorders van Khamenei scandeerden vervolgens onder meer “dood aan Amerika”.

Als de VS de raketaanvallen van Iran zou wreken, dan zal de reactie vanuit Teheran “evenredig zijn aan wat Amerika doet”. Dat verklaarde de Iraanse minister van Defensie Amir Hatami op de staatstelevisie. Hij hoopt dat de Iraanse aanval, waarbij volgens hem korteafstandsraketten gebruikt werden, “een belangrijke les is voor de VS”. Hatami noemde de regering van de Amerikaanse president Donald Trump ook “terroristisch”.