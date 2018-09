Khadija (17) werd ontvoerd, verkracht en gemarteld. Het is het topje van de ijsberg: "Marokko is een land van vrouwenhaat" Alex Tieleman

06 september 2018

14u26

Bron: Trouw 11

Meer dan 20 procent van de vrouwen in Marokko wordt in ieder geval één keer in hun leven seksueel misbruikt. "Veel vaker gaat het om stelselmatig misbruik dat binnenshuis plaatsvindt en nooit het daglicht ziet."

De 17-jarige Khadija Okkarou werd door een groep mannen ontvoerd, wekenlang verkracht en gemarteld en tegen haar wil getatoeëerd. Vandaag worden de eerste van de twaalf opgepakte en door de tiener beschuldigde verdachten voorgeleid aan de rechter.

De zaak die in Marokko vooral op sociale media veel ophef veroorzaakte, staat in een lange rij schrijnende zaken van geweld tegen vrouwen in het Noord-Afrikaanse land.

