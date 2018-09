Kevin Spacey niet vervolgd voor grensoverschrijdend gedrag in 1992 wegens verjaard AW

04 september 2018

22u07

Bron: ANP 0 De officier van justitie in Los Angeles zal geen vervolging kunnen instellen tegen de Amerikaanse acteur Kevin Spacey op beschuldiging van seksueel grensoverschrijdend gedrag in 1992.

De zaak, die in april aan het licht kwam, is volgens de wetgeving in Californië verjaard. Het slachtoffer dat naar de rechter stapte, was destijds al een volwassen man. Wat er precies is voorgevallen, heeft het OM niet bekendgemaakt.

Spacey is door verscheidene personen beticht van aanranding en ongewenste intimiteiten in de afgelopen 35 jaar. In 1986 drong hij zich seksueel op aan minderjarige jongen. De vele aantijgingen waren voor streamingdienst Netflix reden de acteur uit de succesvolle serie House of Cards te schrijven.