Keuringsbedrijf veroordeeld in zaak rond omstreden PIP-borstimplantaten ttr

29 november 2018

21u59

Bron: belga 0 Een Franse rechter veroordeelde vandaag TÜV, het Duitse bedrijf dat de omstreden borstimplantaten van het Franse PIP certificeerde, tot het betalen van schadevergoedingen aan zo'n 400 Zweedse patiëntes die slechte implantaten kregen.

"We verwelkomen de vijfde veroordeling van TÜV in deze zaak", zei de vereniging Pipa, die bijna 20.000 slachtoffers van slechte PIP-implantaten over de hele wereld vertegenwoordigt. De beslissing komt iets meer dan een maand na een arrest van het Franse Hof van Cassatie, die de Duitse gigant naar de rechtbank verwees omdat hij het certificaat leverde voor de commercialisering van de prothesen.

De rechtbank van Nanterre, een voorstad van Parijs, vorderde een schadevergoeding voor elke patiënt voor een bedrag van 4.600 euro en de terugbetaling van de operatie, die op gemiddeld 2.960 euro geschat wordt. In totaal gaat het om 3 miljoen euro voor TÜV.

Defect

De advocaat van Pipa, Olivier Aumaître, vreest echter dat de patiënten nog twee of drie jaar op hun geld moeten wachten, omdat TÜV in beroep zal gaan. In januari 2017 werd TÜV al veroordeeld tot het betalen van 60 miljoen euro aan 20.000 slachtoffers.

Tussen 2001 en 2010 verkocht PIP in totaal bijna een miljoen defecte borstimplantaten, en het aantal slachtoffers wereldwijd wordt geschat op 400.000 vrouwen.

In de PIP-implantaten werden siliconen gebruikt die normaal gebruikt worden in elektronische apparaten. Stichter Jean-Claude Mas werd in 2016 tot vier jaar cel veroordeeld. Zijn bedrijf werd in 2010 door de Franse autoriteiten gesloten.

