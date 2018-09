Keulen verbiedt massale bijeenkomst voor opening grootste moskee in EU met Erdogan als eregast HR

29 september 2018

14u12

Bron: ANP, Belga 13 De Duitse stad Keulen heeft een massabijeenkomst ter gelegenheid van de opening van een nieuwe moskee op de valreep verboden. De reusachtige Ditib-Centrale Moskee is de grootste in de EU en is gebouwd in opdracht van de Turkse Islamitische Unie voor Religieuze Zaken (Ditib), een overheidsinstelling in Turkije.

Eregast bij de opening is de Turkse president Erdogan die na een gesprek met bondskanselier Angela Merkel in Berlijn naar de Domstad gaat. De Ditib heeft zaterdag geklaagd dat Keulen onterecht en respectloos tot het verbod op de massabijeenkomst is gekomen. De organisatie had onder meer via Facebook mensen opgeroepen naar de opening te komen en verwachtte circa 25.000 mensen, overwegend islamitische aanhangers van Erdogan. De openingsceremonie begon om 14 uur.

De Turkse delegatie is volgens een prominent lid wel ontgoocheld over de steun van de stad voor de opening van de moskee. De Keulse autoriteiten hadden een gepland event buiten de moskee afgezegd, omdat uitbater Ditib geen gepast veiligheidsconcept voor de verwachte mensenmassa had voorgesteld. Nu kunnen enkel genodigden de moskee in.

55 meter hoge minaretten

Er zijn op meerdere plaatsen in de stad manifestaties gepland. Volgens schattingen van het Duitse nieuwsagentschap DPA kwamen rond de middag ongeveer 1.000 mensen bijeen. De politie gaf vooralsnog geen cijfers. Bij een betoging van Koerden tegen Erdogan op de rechteroever van de Rijn telden waarnemers vooralsnog vijfhonderd deelnemers.

De nieuwe moskee van de Duitse architecten en broers Paul en Gottfried Böhm is feitelijk een moskee met een groot complex aan andere voorzieningen, zoals een bibliotheek en winkels. Het hoofdgebouw wordt geflankeerd door twee 55 meter hoge minaretten.