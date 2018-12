Kettingbotsing met gondels van kabelbaan in Oostenrijks skigebied jv

09 december 2018

Vanochtend vond er een kettingbotsing plaats met enkele gondels van een kabelbaan in het Oostenrijkse skigebied Hochzillertal bij Kaltenbach. Op dat moment was de skilift al leeg, omdat er een strakke wind stond. Er raakte dan ook niemand gewond.

Vijf gondels waren betrokken bij de kettingbotsing vanochtend. Er zat niemand in de gondels. De omvang van de schade is nog niet duidelijk. Er loopt een onderzoek naar het incident. De kabelbaan Wimbachexpress is ontworpen om 2.620 skiërs per uur te vervoeren.