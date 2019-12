Kettingbotsing met 63 (!) voertuigen in VS door dichte mist en ijzel HR

22 december 2019

22u16

Bron: Belga 8 Buitenland Dichte mist en ijzel op een autoweg in de Amerikaanse staat Virginia hebben vandaag een kettingbotsing veroorzaakt waarbij minstens 63 voertuigen betrokken waren en tientallen mensen gewond raakten.

Er vielen geen doden, maar verscheidene van de gewonden waren er erg aan toe, meldde de politie van de staat. Een 35-tal mensen werden naar ziekenhuizen in de omgeving gebracht.



De voor- en achterzijde van veel auto's was ingedeukt en sommige voertuigen stonden niet meer met hun vier wielen op de grond. Reddingswerkers moesten op daken van auto's klimmen om tot bij mensen in nood te geraken.



Zes uur na de kettingbotsing was men nog bezig met het vrijmaken van de autoweg. De botsing gebeurde bij Williamsburg in een van de drukste weekends van het jaar in de aanloop naar Kerstmis.

