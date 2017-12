Kersverse VS-ambassadeur in Nederland verontschuldigt zich na dubbele blunder LVA

00u28

Bron: Belga 1 Nieuwsuur Pete Hoekstra, de nieuwe Amerikaanse ambassadeur in Nederland, heeft zich gisteren op Twitter verontschuldigd na een interview met het actualiteitenprogramma 'Nieuwsuur'. Daarin vertelde hij - tot verbazing van de journalist - twee flagrante leugens.

Hoekstra zei in 2015 dat de "islamitische beweging" chaos veroorzaakt in Europa. "Chaos in Nederland. Er zijn auto's die worden verbrand en er zijn politici die worden verbrand. En ja, er zijn no-gogebieden ("no-go zones") in Nederland."

Toen de kersverse ambassadeur met zijn uitspraken geconfronteerd werd in 'Nieuwsuur', ontkende Hoekstra ze ooit te hebben gedaan en noemde hij de bewering dat dat wel zo is "onjuist" en zelfs "nepnieuws" ("fake news").

Nadat de journalist hem de beelden had laten zien, zei Hoekstra ook nog dat hij het kort tevoren uitgesproken "fake news" niet heeft gebruikt. De beelden van het gesprek werden daarna veel gedeeld op sociale media en haalden zowel in Nederland als in de Verenigde Staten het nieuws.

In een reactie op Twitter zegt Hoekstra nu dat hij het interview met 'Nieuwsuur' betreurt. "Alstublieft, accepteer mijn excuses. Ik ben in Nederland geboren en hou van het land", luidt het verder. De ambassadeur geeft in dezelfde tweet aan dat hij ernaar uitziet om aan de slag te gaan in Nederland.

Please see my comments regarding recent interview. Thank you. Pete pic.twitter.com/gxQOcZ8Duk Pete Hoekstra(@ petehoekstra) link