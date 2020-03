Kersverse vader verzwijgt symptomen coronavirus bij bezoek aan kraamafdeling HR

31 maart 2020

17u08

Bron: USA Today 12 Buitenland Een man die ziek was en symptomen vertoonde van het coronavirus, heeft desondanks verschillende bezoekjes gebracht aan de kraamafdeling van een ziekenhuis in New York. Hij wilde absoluut zijn vrouw bezoeken, die op het punt stond te bevallen. Hij gaf pas toe dat hij ziek was toen zijn vrouw na de bevalling ook symptomen begon te vertonen.

Het incident gebeurde volgens USA Today vorige week in het Strong Memorial Hospital in New York. De wereldstad is zowat het epicentrum van de uitbraak van het coronavirus in de Verenigde Staten. Ziekenhuizen kunnen de toestroom van patiënten er amper volgen.



Het incident leidde ertoe dat verschillende ziekenhuizen in New York nu de temperatuur opmeten van alle personen die een bezoek willen brengen aan de kraamafdeling.



Burgemeester Bill de Blasio van de zwaar getroffen metropool riep gisteren gezondheidswerkers uit heel Amerika op om te komen helpen bij het behandelen van coronapatiënten. Het aantal bevestigde besmettingen in de noordoostelijke staat is opgelopen tot meer dan 66.500.

Intussen is in Central Park een noodhospitaal opgetrokken. Voor patiënten die niet besmet zijn met het coronavirus is een schip van de Amerikaanse marine opgetrommeld.

Bekijk ook: Binnen in ziekenhuis in New York: “Dit is oorlogsgebied”



