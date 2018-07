Kersverse moeder onder vuur nadat ze deze foto deelt net na bevalling. Maar ze laat het niet passeren KVDS

06 juli 2018

11u05 0 Een Australische blogster is in het oog van de storm terechtgekomen nadat ze op sociale media een foto deelde die genomen werd net nadat ze was bevallen van haar zoontje Raja. Constance Hall besloot het niet over haar kant te laten gaan en diende de critici meesterlijk van antwoord.

Op de foto – die ze zelf beschrijft al haar favoriete beeld van de geboorte van haar kind – is Hall te zien terwijl ze in haar ziekenhuisbed op haar smartphone bezig is en een blikje frisdrank drinkt. Aan het voeteinde van haar bed is partner Denim Cooke in de weer met de baby.

Pasgeboren kind

De commentaar op Facebook en Instagram liet niet lang op zich wachten. Daarin werd haar gevraagd waarom ze op haar telefoon bezig was in plaats van zich te bekommeren om haar pasgeboren kind. Hall – die niet op haar mondje is gevallen – besloot zich niet te laten doen.





“Ik postte gisteren een foto van mezelf terwijl ik met mijn telefoon bezig was op de dag dat mijn zoon werd geboren”, zegt ze op Facebook. “Natuurlijk werd dat gevolgd door de verwaande commentaar van enkele onnozelaars die vroegen waarom ik dat deed, in plaats van elke seconde te besteden als liefhebbende en dankbare moeder. Daarop werd ik verdedigd door enkele dames die suggereerden dat ik misschien aan het FaceTimen was met mijn andere kinderen of familie.” (lees hieronder verder)

“De waarheid is dat het niemands zaken zijn wat een moeder op haar telefoon doet de dag dat ze bevallen is. Of ze nu haar kinderen of haar moeder foto’s stuurt van de baby of gewoon opzoekt hoe ze haar borsten kan laten opereren in Thailand, het gaat je geen moer aan. Om eerlijk te zijn, de manier waarop een andere moeder moedert, is jouw probleem niet.”

Misbruikt

Er zijn 2 dingen die volgens Hall wél het probleem zijn van de critici. “1. Als een kind misbruikt wordt. Seksueel, mentaal of fysiek. Of verwaarloosd wordt of uitgehongerd. Of als het niet de medische zorgen krijgt die het nodig heeft. Dán moet je tussenbeide komen. Zeker. En als ik zeg tussenbeide komen, dan bedoel ik de kinderbescherming bellen en niet jammeren en klagen op Facebook. Dát is júllie probleem. Het is het probleem van ons allemaal als kinderen een stem nodig hebben en wij die kunnen bieden."

“En 2. Jóúw kinderen. Zíj zijn jouw probleem: hoe je hen opvoedt, wat jíj doet op je telefoon, wat voor een moeder jíj bent. Maar alle andere aspecten van het moederschap, daar heb je geen zaken mee”, klinkt het resoluut. (lees hieronder verder)

Possibly my favourite photo from the birth of Raja.... welcome to the Matriarchy Densy .. Queen just had a baby yo 💅🏾 @trinacaryphotography 23k Likes, 244 Comments - constanceandtribe (@mrsconstancehall) on Instagram: "Possibly my favourite photo from the birth of Raja.... welcome to the Matriarchy Densy .. Queen..."

Hall bedankt in één adem ook iedereen die voor haar opkwam, ook al vindt ze dat niet nodig. Na de negatieve commentaren van de afgelopen dagen, wordt ze echter overspoeld met steunbetuigingen. “Wat een fantastische foto” en “een pure uiting van liefde”, klinkt het onder meer. En ook: “Ze is met haar telefoon bezig. Het is 2018. Alles gebeurt via je telefoon. Ze heeft een zaak te leiden, een familie om voor te zorgen en iets wat ze ‘een leven’ noemen. Niemand moet zich moeien.”

Ervaringen

Anderen delen dan weer hun eigen ervaringen over wat ze bij de geboorte van hun kind deden. En vooral over het eten en drinken waar ze zin in hadden. “Ik at fastfood van KFC een uur voor mijn keizersnede. Deze foto somt perfect op hoe het moet zijn: mama die rust en de wereld over de nieuwe spruit vertelt en papa die zich opeens bedenkt: ‘oh nee, dit is écht’.”

En iemand anders: “Het eerst wat ik deed na mijn spoedkeizersnede, was mijn beste vriendin bellen om haar alles te vertellen. Toen ze zei dat ze over 20 minuten bij me zou zijn en vroeg of ik iets nodig had, bracht ze een grote zak McDonald’s mee. Nooit zo blij geweest dat ik iemand zag.”