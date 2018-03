Kersverse Duitse minister: "De islam hoort niet bij Duitsland" TK

16 maart 2018

07u48

Bron: Bild 20 Horst Seehofer, de kersverse Duitse Minister van Binnenlandse Zaken, heeft zijn functie nog maar net opgenomen, maar laat zich nu al opmerken door een opvallende uitspraak. "De islam hoort niet bij Duitsland", verklaarde hij in een interview met Bild. Hij druist daarmee in tegen de mening van bondskanselier Merkel.

Seehofer legde amper twee dagen geleden de eed af als Bondsminister van Binnenlandse Zaken, maar veroorzaakt nu al een relletje. In een interview met Bild deed hij een straffe uitspraak: "De islam hoort niet bij Duitsland."

Het onderwerp gaat al even mee in de Duitse regering. Sinds ex-bondspresident Christian Wulff in 2010 precies het omgekeerde zei - 'Der Islam gehört zu Deutschland' - krijgen politici regelmatig de vraag of ze er ook zo over denken. De meesten antwoorden daar positief op; bondskanselier Angela Merkel herhaalde in 2015 nog de woorden van Wulff.

Christendom

De kersverse minister doet nu echter precies het omgekeerde. "Neen, de islam hoort niet bij Duitsland", liet de man optekenen. "Duitsland wordt gekenmerkt door het christendom en kerkelijke feestdagen zoals Pasen, Pinksteren en Kerstmis." De man nuanceerde de uitspraak daarna wel. "De moslims die hier wonen, horen natuurlijk wel bij Duitsland, dat spreekt vanzelf."

Toch waarschuwt Seehofer dat het geen goed idee is om tradities en gewoonten op te geven uit verkeerde overwegingen. Zo ziet hij er geen graten in dat er geen enkele man of vrouw met een migratieachtergrond in het federale kabinet zetelt. "Ik moet toch ook geen arts zijn om Minister van Volksgezondheid te worden? Een migratieachtergrond alleen kwalificeert je niet als een goede politicus."