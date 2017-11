Kersttruck van Coca-Cola stuit op weerstand in Groot-Brittannië ADN

10u02

Bron: ANP 7 De truck van Coca-Cola in Berlijn (archiefbeeld). AFP Britse gezondheidsorganisaties zijn in opstand gekomen tegen de vrolijk verlichte kersttrucks van Coca-Cola die de komende weken door Groot-Brittannië rijden.

Overheidsorganisatie Public Health heeft lokale overheden opgeroepen goed na te denken of de promotietoer van de suikerdrank wel past bij de pogingen om vetzucht en tandbederf bij de jeugd tegen te gaan.

Public Health is bijzonder fel over het feit dat de rode truck uit de wereldberoemde commercials ook hele arme gebieden aandoet. "De samenhang tussen ziekelijk overgewicht bij kinderen en sociale achterstand is algemeen bekend." De bekende chef Jamie Oliver heeft Coca-Cola intussen opgeroepen om water uit te delen in plaats van cola.

De frisdrankgigant verdedigt de toer. "We krijgen juist veel positieve opmerkingen vanuit de bevolking.