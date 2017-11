Advent in Zagreb Gesponsorde inhoud Kersttijd schittert in Zagreb Aangeboden door Zagreb Tourist Board

10u51 0 Zagreb Tourist Board Ice Park, Rostuhar Advent in Zagreb was ooit een goed bewaard geheim. Daarin is gelukkig verandering gekomen toen het evenement in 2016 werd uitgeroepen tot ‘Beste Kerstmarkt van Europa’, een titel die het jaar nadien verlengd werd! Terecht, want je zult verbaasd zijn over het uitgebreide programma dat de hoofdstad van Kroatië aanbiedt in de weken voor Kerstmis en Nieuwjaar.

Al voor de achtste keer op rij biedt Advent in Zagreb, dit jaar van 2 december tot 7 januari 2018, een programma boordevol evenementen, concerten, lekker eten en drinken en talloze verrassingen. Wist je bijvoorbeeld dat het nieuwjaarsconcert ‘Walsen, polka’s en andere dansen’ op 1 januari door het Tambouritza Orkest van de Kroatische Radio en Televisie best kan concurreren met dat van Wenen?

Hier moet je zijn!

Trg bana Josipa Jelačića is het grote centrale plein. Een enorme kerstboom en duizenden lichtjes brengen er een echte adventssfeer. De bron Manduševac is er omgetoverd tot een grote adventskrans. Je kunt er aan de talloze kraampjes of in een grote, verwarmde tent smullen van lekkere worstjes en andere hapjes en een glaasje glühwein. Zowel door de week als in het weekend vinden er concerten plaats en zijn er allerlei attracties voor kinderen.

Zagreb Tourist Board Ban Jelacic Square

De magische wereld van Fuliranje vind je op het Strossmayerplein. Dat betekent zoveel als ‘eventjes gek doen’. Er heerst dan ook een uitgelaten sfeer! Je ogen en oren worden er verwend door boeiende, grappige en originele muzikanten en dj’s, clowns, vuurspuwers en acrobaten. Tussendoor geniet je van lokale specialiteiten, zoetigheden en wijnen van de beste Kroatische restaurants en wijndomeinen. Fuliranje is hét succesevenement tijdens de Advent van Zagreb, dat in zes jaar tijd meer dan een miljoen bezoekers mocht ontvangen.

Voor een pittoreske kerstmarkt moet je dan weer op het Europaplein zijn: je vindt er souvenirs en kerstdecoraties, hapjes, drankjes en 's avonds sfeervolle muziek!

Zagreb Tourist Board Europaplein

Een van de fraaiste plekken in Zagreb mag je zeker niet overslaan: het Zrinjevac Park, waar je onmiddellijk blij wordt. De liefst 220 majestueuze platanen baden in het kerstlicht en de oude muziekkiosk is als een schitterend paleis gedecoreerd. Naast ambachtelijk vervaardigde souvenirs ontdek je er in de fraai versierde kerstchalets bijna vergeten culinaire specialiteiten uit Zagreb, zoals de befaamde ‘krpice sa zeljem’: pasta met kool of Štrukli (warm gebakje met kwark). Nadien kan je genieten hartverwarmende chocolademelk en strudel. Het kerstsprookje kan beginnen!

Zagreb Tourist Board Zrinjevac Park

Van kerstverhaal gesproken: het wordt in Zagreb live nagespeeld op een eigen, charmante manier. Als het kleine klokje of cinkuš in de kathedraal geluid heeft, start de uitbeelding aan de Kaptol door leden van de Cenacologemeenschap: jonge mannen en vrouwen die na een verleden van drugs en alcohol als het ware hun eigen wedergeboorte beleven.

Winter staat gelijk met ijspret, waarvoor je terecht kunt in het ‘bevroren park’ op het Tomislavovplein. Ga kijken hoe jong en oud zich vermaken op het ijs en doe mee! Naast de ijsbaan zijn er natuurlijk ook hapjes, drankjes en muziek.

Zagreb Tourist Board Ice park

Voor Advent in Zagreb zijn verschillende thematours uitgestippeld, zoals de gekostumeerde Zagreb Christmas Carol met volkse kersttradities of het Zagreb Fotoavontuur. Wil je het jezelf makkelijk maken om de verschillende adventsmanifestaties te bezoeken? Dan kan je gebruikmaken van de applicatie Zagreb Be There – Advent Path op je smartphone. Niet alleen handig, je kan ook op de meeste locaties een speciaal cadeau krijgen als je je aanmeldt met de hashtag #BeThereZagreb!

Heb je een voorliefde voor bijzondere kerstverlichting? Breng dan een bezoekje aan Salajland, waar de familie Salaj hun woning en heel de buurt versiert met een overvloed aan kerstlichtjes. Lantaarns en lampjes in allerlei kleuren, vormen en formaten betoveren de wijde omgeving.

Blijf je tot nieuwjaar? In Zagreb komt iedereen buiten op oudejaarsavond om te dansen en plezier te maken op het centrale plein en in de straten! Overal klinkt muziek en duurt de ambiance tot in de vroege uurtjes.

Kerst staat voor velen gelijk met shoppen – dat mag! In Zagreb heb je geen gebrek aan mogelijkheden. In de stijlvolle winkes in de stad vind je vrijwel alle internationale merken, bovendien meestal tegen een gunstige prijs!

Zoek voor je verblijf naar speciale adventsarrangementen, die voordeliger zijn dan de gewone hotelprijzen. Een bijzonder adres is Hotel Panorama, het hoogste hotel van de stad, dat allerlei verrassingen in petto heeft. Ook de luchtvaartmaatschappijen bieden voor Advent in Zagreb aantrekkelijke prijzen.

Dit is maar een greep uit de vele evenementen tijdens Advent in Zagreb. Meer informatie vind je op www.adventzagreb.com