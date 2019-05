Kerstmis in mei voor terminaal ziek meisje Redactie

22 mei 2019

17u24

In Cameron, een stadje in North Carolina, hebben ze de afgelopen week al Kerstmis gevierd. Buurtbewoners hebben hun huizen versierd met kerstverlichting. Dat doen ze om de terminaal zieke Ila (5) een hart onder de riem te steken. Het meisje en haar ouders kregen anderhalf jaar geleden te horen dat Ila een hersentumor heeft. De laatste maanden is haar toestand enorm verslechterd. Omdat ze zo van Kerstmis houdt, hebben vrienden, familie en buren speciaal voor Ila een kerstfeest georganiseerd.