Kerstmirakel: Spaanse zwerver vindt portefeuille met 1.000 euro en bezorgt hem volledig terug aan Belgische eigenaar AW

26 december 2018

10u13

Bron: Het Nieuwsblad 0 En of er zoiets bestaat als de kerstgeest! Nadat een Belg zijn portefeuille enkele dagen geleden op vakantie in Spanje kwijtspeelde, dacht de man dat hij hem nooit zou terugzien. Er zat immers 1.000 euro cashgeld in. Maar op kerstavond kreeg de Belg bericht van de lokale politie dat een zwerver zijn portefeuille vond én terugbracht met alles er gewoon nog in.

Nadat de Belg zijn portefeuille verloor in Amposta (Tarragona), was het een dakloze man die als eerste op het rijkelijk gevulde exemplaar stuitte. Hij zag al snel dat alles er nog in zat: identiteitskaart, bankkaarten én duizend euro cashgeld. Maar in plaats van het geld te stelen en de portemonnee te dumpen, besloot hij de volledige inhoud aan de politie te overhandigen. En zo geschiedde, noem het gerust een kerstmirakel.



De Belg, wonende in Vinaròs in Valencia, werd al snel opgespoord en kon niet geloven wat hij zag. Een groter cadeau kon de man niet krijgen voor kerst.

“Dit is de werkelijke spirit van kerstmis. Daden zoals deze zijn een goed voorbeeld van hoe onze samenleving eruit zou moeten zien”, schreef de lokale politie van Amposta. “We proberen de weldoener terug te vinden omdat de Belg hem persoonlijk zou willen bedanken voor zijn integriteit en eerlijkheid.”