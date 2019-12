Kerstmarkt van terreuraanslag Berlijn ontruimd en concert afgebroken om verdacht voorwerp jv

21 december 2019

21u49

Bron: ANP/RTR/DPA/Bild 152 De politie van Berlijn heeft zaterdag een kerstmarkt ontruimd vanwege twee verdachte mannen. De twee werden opgemerkt door hun gedrag, zei een woordvoerster van de politie ‘s avonds. Eerder was melding gemaakt van een mogelijk verdacht object. Dezelfde kerstmarkt op de Breitscheidplatz was drie jaar geleden het toneel van een fatale terroristische aanslag.

Agenten hadden het vermoeden dat een van de mannen op grond van een aanhoudingsbevel werd gezocht. De woordvoerster noemde de gelijkenis van de naam als de reden. Maar dat bleek niet het geval, er zijn geen arrestaties verricht.

Gezien de locatie, waar drie jaar geleden een terroristische aanslag plaatsvond waarbij twaalf doden vielen, “reageerde de politie gevoelig”, zei een andere woordvoerder van de politie. Daarom werd de plaats ontruimd. De politie zei dat 350 agenten en speurhonden ter plaatse waren.

Op dezelfde kerstmarkt reed de Tunesiër Anis Amri in 2016 met een vrachtwagen op bezoekers in. Behalve twaalf doden vielen er tientallen gewonden. De Italiaanse politie schoot hem vervolgens dood nadat hij Duitsland was ontvlucht.

Alle Besucher haben den Weihnachtsmarkt ruhig und besonnen verlassen. #Danke

Unsere Kolleg. beginnen nun mit der Absuche auf dem #Breitscheidplatz und in der #Gedächtniskirche. Polizei Berlin(@ polizeiberlin) link

Videoreport of #Breitscheidplatz Christmas market evacuation in #Berlin due to a terror threat https://t.co/FrplhOqYYl Roeland Roovers(@ r0eland) link