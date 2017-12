Kerstmarkt in Potsdam ontruimd: explosieven ontdekt HA

16u58

Bron: ANP, Reuters 1 Twitter Bij een apotheek in de buurt van de markt werd een pakket met zelfgemaakte explosieven afgeleverd. Er is een veiligheidszone ingesteld. De kerstmarkt in het Duitse Potsdam is deze namiddag ontruimd na de vondst van een verdacht pakket. Een medewerker van een apotheek in de buurt had het pakket ontvangen en verwittigde de politie. Het pakket bleek springstof te bevatten, en is intussen gecontroleerd tot ontploffing gebracht, meldt de Duitse politie.

Het pak van 40 op 50 centimeter werd rond 14.30 uur afgeleverd bij een apotheek die naast de markt gevestigd is. Toen de medewerker het openmaakte, ontdekte hij "draden en een mechaniek", melden lokale media. De politie besloot daarop de straat en winkels in de buurt van de apotheek te ontruimen. Ook de kerstmarkt werd ontruimd.

Speciale eenheden onderzochten het pakket, dat springstof bleek te bevatten, bevestigt de politie op Twitter. Rond 17.30 is het pakket gecontroleerd tot ontploffing gebracht.

+++EIL++ Aktuell sind wir in der Innenstadt von #Potsdam im Einsatz wegen eines verdächtigen Gegenstandes. Es ist bereits ein Sperrkreis eingerichtet worden. Wir haben Spezialkräfte angefordert! Betroffen ist auch der Weihnachtsmarkt.

Weitere Infos folgen. Polizei Brandenburg(@ PolizeiBB) link

De controle op de veiligheid op kerstmarkten in Duitsland is sterk verscherpt na de bloedige aanslag in december vorig jaar op een kerstmarkt in Berlijn. Daarbij kwamen twaalf mensen om het leven.

Die Geschäfte und Restaurants an der #brandenburger sind geräumt worden. https://t.co/eOeDjqRsBQ pic.twitter.com/jz1LkKHinA pnn.de(@ PNN_de) link