Kerstman schreef 8-jarige Dayami nooit terug tot hij op een dag zijn kleine helpers stuurde: “Een mirakel”

22 december 2018

12u27

Bron: Washington Post 0 Ieder jaar met kerst schrijft Dayami (8), een Mexicaans meisje, een briefje naar de Kerstman met daarop een wenslijst. Haar brief bevestigt ze aan een rode ballon die ze buiten loslaat. Jammer genoeg werden haar briefjes nooit beantwoord, tot nu tenminste.

Een week geleden zag Randy Heiss (60) op een van zijn trektochten een rood stuk plastiek in een van de struiken hangen. Aan het stuk plastiek hing een koordje en daaraan een briefje. Heiss woont in Patagonia, aan de andere kant van de Mexicaanse grens en had wat moeite met het Spaanse schrift. Toch had hij al snel door dat het om een kerstlijstje ging.

“Ik stuurde als kind ook ieder jaar een briefje naar de Kerstman”, vertelt Heiss in een interview met The Washington Post. “Maar ik kreeg nooit antwoord.” Heiss was vanzelfsprekend gecharmeerd en wilde de afzender graag verrassen. Maar er stond natuurlijk geen adres op, want de Kerstman weet toch waar iedereen woont? De naam Dayami op de achterkant van het stuk papier, deed Heiss slechts vermoeden dat het briefje van Mexico kwam. De windrichting bevestigde dat vermoeden.

Zoektocht naar afzender

Eenmaal thuis zette hij een heuse zoektocht op poten. Het begon met een simpele Facebookpost die niet zoveel opleverde. Daarom besloot hij na enkele dagen om een lokaal radiostation te contacteren. Radio XENY postte daarop een Facebookbericht dat massaal gedeeld werd. En al snel vond het radiostation de ouders van Dayami.

Wetende dat zijn zoektocht een succes was, trok Heiss met zijn vrouw naar Walmart. Zijn vrouw was beter in Spaans dus hielp ze hem bij het vertalen van het schattige lijstje waarop onder andere voor kleding, kunstbenodigdheden en slijm werd gevraagd. Ze kochten alles wat op het lijstje stond (behalve een pop die uitverkocht was) en tal van andere spulletjes. Tenslotte had het radiostation laten weten dat Dayami nog een 4-jarig zusje had.

Een dag later, en net op tijd voor kerstmis, ontmoette Heiss de twee meisjes op het radiostation dat hen geholpen had bij zijn zoektocht. Hijzelf en zijn vrouw vermomden zich als de kleine helpers van de Kerstman. En de meisjes konden hun geluk niet op: “Ik kan niet geloven dat het werkte!”.

Mirakel

Ook voor Heiss en zijn vrouw was het een fantastische ervaring. Zij verloren hun enige zoon negen jaar geleden en hebben ook geen kleinkinderen. “Het is erg fijn om kinderen zo blij te kunnen maken met kerstmis”, legt Heiss uit. “Je kan het als een mirakel beschouwen dat ik op die rode ballon stootte.” De man is ervan overtuigd dat ze vrienden voor het leven maakten, “en die grensmuur met concertinadraad verdween als het ware als sneeuw voor de zon door alle feestvreugde”.