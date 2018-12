Kerstdiner doet beruchte maffiabaas de das om ADN

25 december 2018

16u38

Bron: Belga 0 Een maffiabaas van de beruchte Napolitaanse Camorra zal zich nog een tijd beklagen dat hij gisteren een kerstdiner organiseerde voor zijn vrienden en familie. De man werd in zijn schuilplaats opgepakt door de politie. Dat meldt de lokale krant Il Mattino.

Een twintigtal agenten viel na onderzoek gisterenavond binnen in een huis in Castellammare di Stabia, een kuststadje vlakbij Pompeï, en pakte Gentile op.



De 34-jarige Giovanni Gentile wordt ervan verdacht de baas te zijn van de clan in de regio Agerola, die deel uitmaakt van de agglomeratie van Napels.