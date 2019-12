Kerstactie loopt compleet uit de hand in winkelcentrum Sydney: vijf gewonden in ziekenhuis HAA

24 december 2019

07u37

Bron: ANP, Reuters 0 Vijf mensen zijn in het ziekenhuis beland na een kerstactie in een winkelcentrum in een buitenwijk van de Australische stad Sydney. Enthousiaste kerstshoppers hadden zich in Westfield Parramatta verzameld om ballonnen, gevuld met onder meer cadeaukaarten, te vangen die boven de menigte werden losgelaten.

In een poging een ballon te pakken te krijgen, vielen deelnemers over een geïmproviseerde afbakening. In totaal behandelden de hulpdiensten twaalf gewonden. Jonathan Nott maakte beelden van de chaos. Hij had naar eigen zeggen een slecht voorgevoel voor aanvang van het evenement. “Het zag er niet echt een veilige plaats uit om een grote groep mensen op te vangen”, zegt hij aan Reuters.

De gewonden die naar het ziekenhuis werden gebracht, zijn vier mannen en een vrouw. Drie van hen zijn er erger aan toe. Ze hadden last van pijn aan de borst, nek en rug, alsook misselijkheid en duizeligheid, klinkt het in een verklaring van de hulpdiensten. Scentre Group, de uitbater van het winkelcentrum, is een onderzoek gestart naar het incident.

That wasn't supposed to happen...https://t.co/tPS4MNqr4F pic.twitter.com/liWuFe1M5p ABC7 News(@ abc7newsbayarea) link