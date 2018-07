Kernkabinet uiteen zonder akkoord over begroting en arbeidsdeal KVE

22 juli 2018

22u43

Bron: Belga 1 Het kernkabinet is vanavond iets voor 22.00 uur uiteen gegaan zonder akkoord over de begroting en de arbeidsdeal. Morgen gaan de werkzaamheden voort.

Bedoeling is dat premier Charles Michel bilaterale contacten legt met zijn vicepremiers en dat het kernkabinet en de betrokken ministers ook nog plenair aan tafel gaan zitten.

Over de vraag of er dit weekend een akkoord uit de bus zou komen, liepen vrijdag de meningen uiteen, al werd zaterdag en zondag niet uitgesloten dat de regeringstop in de late of vroege uurtjes alsnog zou 'afkloppen'.

Na enkele uren van bilaterale gesprekken riep de premier omstreeks 17.00 uur de rest van de onderhandelaars samen op Hertoginnedal. Na enige tijd kwam het signaal dat het toch niet zo eenvoudig liep. Vooral over de arbeidsdeal waarmee de premier de mismatch op de arbeidsmarkt wil aanpakken, lopen de gesprekken stroef. Al is ook over de begroting nog niet alles in kannen en kruiken. Beide dossiers zijn ook onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Morgen volgt een nieuwe poging om tot een akkoord te komen. Naast beide dossiers liggen ook nog de kwesties Arco/Belfius, de vervanging van de F-16's en de vierde speler op de telecommarkt op de loer.