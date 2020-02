Kerncentrale Fukushima vreest tekort aan beschermende pakken door coronavirus HR

18 februari 2020

10u43

Tepco, het bedrijf dat de ontmanteling van de beschadigde kerncentrale van Fukushima regelt, vreest voor een tekort aan beschermingspakken. Het coronavirus verstoort de productie van de pakken in China. Het bedrijf heeft er elke dag zesduizend nodig.

“Nu hebben we nog voldoende voorraad, maar het zou kunnen dat we voor bepaalde kledingstukken moeilijkheden zullen ondervinden om ze van onze gebruikelijke leveranciers te krijgen”, zegt een woordvoerder van Tepco.

Zo gebruikt het bedrijf pakken met transparante zakken om de identificatiebadge en de dosimeter (om blootstelling aan straling te meten) zichtbaar te laten. Die pakken zouden mogelijk niet meer beschikbaar zijn. Tepco zal in dat geval waterdichte jassen en pakken aanschaffen die vrij in de handel te koop zijn. De veiligheid zou daardoor niet in het gedrang komen. De jassen moeten enkel vermijden dat radioactieve stofdeeltjes blijven hangen aan kledij of het lichaam. Elke dag heeft het bedrijf 6.000 jassen en overalls nodig.

Productie en logistiek

De mogelijke schaarste lijkt niet gelinkt aan een verhoogde vraag naar de beschermingsjassen om zich te beschermen tegen het coronavirus, maar eerder omdat de productie en logistiek verstoord zijn. Voor mondmaskers en handschoenen stelt het probleem zich volgens Tepco niet.