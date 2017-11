Kerkschutter kon wapen kopen door fout van luchtmacht IB

03u15

Bron: CNN, ANP 1 EPA Knuffels en bloemen liggen aan de kerk waar de slachtpartij plaatsvond in Sutherland Springs, Texas. De Amerikaanse luchtmacht heeft verzuimd aan de burgerlijke instanties door te geven dat Devin Patrick Kelley eerder was veroordeeld. Dat had moeten voorkomen dat de schutter die zondag in een kerk 26 mensen doodde een wapen kon kopen.

De luchtmacht bevestigt aan CNN dat Kelleys verleden nooit is ingevoerd in een landelijk informatiesysteem. Voordat iemand een wapen mag kopen, wordt zijn naam eerst nagetrokken in een databank. Doordat het criminele verleden van Kelley nooit is ingevoerd, kwam zijn naam ook niet bovendrijven toen hij in 2016 in San Antonio zijn wapen kocht.

Mishandeling

De oud-militair was eerder door de krijgsraad veroordeeld voor mishandeling van zijn vrouw en kind. In eerste instantie werd hij ook beschuldigd van het richten van een wapen op zijn vrouw en kind. Omdat hij schuld had bekend voor mishandeling, werd besloten de andere aanklachten in te trekken.

REUTERS Schutter Devin Patrick Kelley had helemaal geen wapen mogen bezitten.