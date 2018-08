Kerk uit achttiende eeuw volledig afgebrand na bezoek van toeristen NDB

11 augustus 2018

13u53

Bron: VTM NIEUWS

Een houten kerk is volledig afgebrand in Rusland nadat een groep toeristen er een bezoek aan had gebracht. De kerk dateert van de achttiende eeuw en van de constructie blijft niets meer over.

Het vuur verspreidde zich heel snel en al na enkele minuten werd het duidelijk dat de kerk niet meer te redden viel. De lokale autoriteiten vermoeden dat een van de toeristen de veiligheidscode niet heeft gerespecteerd. De kerk werd gezien als een van de meest opvallende voorbeelden van de Noord-Russische houten architectuur.